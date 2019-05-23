【職場指南】選擇高薪還是自由？　內部與外判銀行市場推廣的分別

坊間有好多講做Marketing呢個行業嘅書籍，至少會比起「如何進入銀行業」多啦。原因？好簡單，Marketing呢個行業可塑性大，充滿幻想空間，淨係諗下點樣度橋、拍廣告、run campaign，呢啲相當刺激又需要衝鋒陷陣嘅活動，對於年輕、當打、有活力嘅年輕人嚟講，係吸引嘅。

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不過當「媽劇停」遇上Banking，情況就有少少唔同。點樣唔同？我用例子嚟答你。

好簡單，Marketing呢個行業可塑性大，充滿幻想空間。（Gettyimages／視覺中國）

話説我有個朋友，佢原本喺市場推廣呢行做開，份人除咗熱愛交際、活力充沛，亦都好多諗頭、創意無限。佢對於視覺效果同美感都有一定觸覺同要求，從佢去旅行影低嘅別樹一格相片就會知道。

有一次，呢位朋友奉命為一間銀行搞一個campaign。時值Digital Marketing潮流剛起，如何應用網上平台同埋社交網絡進行市場推廣，對於銀行界呢啲跑得慢、唔夠快、速度低嘅恐龍級古老石山嚟講，都係一個挑戰。有乜嘢好得過唔使自己落手落腳做？就係搵我朋友幫手，因為佢真係好熟e-Marketing，執行力又高，作為一個vendor同你包生仔，夫復何求？

話説我有個朋友，佢原本喺市場推廣呢行做開，份人除咗熱愛交際、活力充沛，亦都好多諗頭、創意無限。（Gettyimages／視覺中國）

咁我朋友做到咁上下，就收到銀行方面嘅接洽，問佢有冇意思加入銀行做in-house。咩意思？即係，由服務供應商變成客人本身囉。佢權衡輕重，覺得銀行薪高糧準，自己又未試過喺銀行入面做Marketing，就覺得不妨一試。

結果，唔使半年，我朋友劈炮唔撈，重投做agency嘅懷抱。

咁我朋友做到咁上下，就收到銀行方面嘅接洽，問佢有冇意思加入銀行做in-house。（Gettyimages／視覺中國）

我冇好直接問佢旋轉門原路折返嘅原因，但從佢口中描述，水土不服係其中一個關鍵因素。銀行嘅環境本身就有規有矩有規範，返九點係基本要求，即使個別部門可能九點半先見人，但係就比較少話「尋晚趕工搞到半夜一兩點，第二朝十一二點先蒲頭」嘅。對於呢位慣咗彈性工作，要踩油就地板油咁去盡、要hea嘅索性work from home嘅朋友嚟講，呢種生活規律有啲似孫悟空頭頂嘅金剛箍。

除咗明文規定以外，毋須文字説明嘅文化、氣候影響更大。撇除可否喺辦公室食煙飲酒講粗口呢啲基本嘢，銀行對於市場推廣本身多少都有既定立場。唔係話corporate colour或者font type咁少事，而係嗰種推銷手法，本身賣開作風穩健、值得信任嘅，好難撇撇脱脱咁同你賣個好狂野好爆嘅廣告。何況銀行產品本身無色無味（外號「紅簿仔」嘅存摺另計），賣乜都係sell個意境，推廣信用卡唔係飲食旅行就係行街shopping；sell保險就梗係樂敘天倫或者未雨綢繆；賣投資産品就少不免有個西裝畢挺打領呔嘅專業人士高瞻遠足、遠望他方……創意？有，但空間隨時細過你屋企個廁所。

對於呢位慣咗彈性工作，要踩油就地板油咁去盡、要hea嘅索性work from home嘅朋友嚟講，呢種生活規律有啲似孫悟空頭頂嘅金剛箍。（Gettyimages／視覺中國）

另外，由於銀行係受規管嘅金融機構，需要遵受一系列法規，基本上事無大小都有一大抽條款及細則（Terms＆Conditions）以至免責聲明（Disclaimer）跟身。有時候，一個推廣活動從籌備到完結，花得最多時間嘅唔係度下今次有咩新花臣，而係校對font size 6嘅條文。無他，你一言、我一語，銀行幾十個部門，參與一個活動嘅閒閒地三五七個，各有各嘅意見，改幾多轉就要校對幾多次。印刷品嘅嘢一見街就收唔返，冇得偷雞冇得懶，核對到眼盲都係要核對。

不過咁，雖然喺銀行做Marketing係悶係煩係tedious，但係總有人喺市場推廣呢行做耐咗、滑咗牙或者自覺仕途見頂、打算落葉歸根搵返穩陣嘅工過埋下半世。同樣地、剛畢業嘅朋友如果想一窺金融行業做Marketing係咩玩法、從in-house嘅角度，由睇住啲印刷品存貨量到睇住盤marketing budget到同agency打交道，多多少少都會有所得着。唔介意自由度低啲，又或者嚮往穩定啲嘅日子的話，其實都Okay嘅。

《漫遊中環——銀行金融入門攻略》

作者：置地記者

書籍編輯：梁卓倫

出版社：非凡出版

作者簡介：

原本一心想做戰地，唔覺意去錯咗置地。

原本想走在最前線，唔小心做咗文員仔。

都係寫字嘅，都係記者啫，冇乜所謂啦。

作者Facebook 專頁：置地記者

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「沉悶係薪高糧準嘅代價」​】

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