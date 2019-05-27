【職場健康】綜合全球研究的十個抗癌守則　改善生活小習慣是重點

肥胖是導致細胞癌化的主要原因，因此養成良好的飲食習慣非常重要。學懂以下十點防癌妙法，便無懼癌症侵襲身體。

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健康的細胞開始癌化，多數是身體慢性發炎導致，世界癌症研究基金會（WCRF）與美國癌症研究所（AICR）最新研究公布十種癌化機制裏，有六種路徑與肥胖有關；偏偏肥胖也是導致慢性發炎的元兇，可說是互為因果。難怪沒有人想當胖子，真是得不償失。癌症稱霸多數開發國家的死亡原因，發生率年年創新高，台灣也不例外，已經加快到每4分58秒就有一人確診癌症。這並不是冷冰冰的數字而已，這表示許多人的細胞，不知從何時開始悄無聲息地癌化。所以許多病人會問我：「癌細胞是何時開始累積的？」

每日三餐是關鍵的防癌要素。（資料圖片）

關鍵在於「每天的三餐」

正確的「飲食模式」很重要。2019美國網路排行第一名，是得舒飲食與地中海飲食，不僅助你消痘、甩油、抗老，更重要的是愈來愈多研究證實，正確飲食能透過基因改變，預防部分癌症，值得你繼續看下去。

世界癌症研究基金會每十年彙整世界各地的研究，針對不同癌症位置提出嚴謹又權威的生活處方建議，2018年公布的第三版中，不但解釋癌化的十種機制，更提供專家學者、一般民眾10個必學重點：

肥胖會引致很多疾病，特別是癌症，因此適當運動非常重要。（資料圖片）

第一：請勿再當胖子！（維持健康體重＝BMI 25）

前面說了，肥胖是癌化前身，提高十幾種癌症風險。成功減肥及體脂控制，不僅遠離癌症，更能預防心血管疾病、糖尿病、高血壓等。

第二：動起來

​運動能讓胰島素敏感度增加、促進腫瘤細胞凋亡、穩定DNA結構；還會降低身體發炎。既然現在健身房這麼流行，不去反而會變成邊緣人，不要再猶豫去報名了。研究指出，飯後散步30分鐘，心跳速率有提升也是一種運動。

現今的學生、上班族都愛玩手機，很少願意出外走動。（gettyimage/視覺中國）

第三：吃對食物

飲食不均衡容易葉酸不足，這樣一來DNA的穩定性也跟着降低。吃太過度的加工食品，纖維質、植化素、抗氧化營養素都會缺乏，一但身體發炎，就沒有人能保護你啦！Whole food plant-based（WFPB）在歐美國家非常流行，地中海飲食、得舒飲食也是其中之一。

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作者簡介：我不是營養師 iamnotdietitian

自營養專業斜槓到數位行銷的營養師。寫文案、寫企劃、採訪、主持及創作，終在不安分的骨子裡帶著營養證照找到「文字工作者」這一條路。

資歷：台灣營養師證書／腎臟專科營養師／大型醫學中心營養師／輔仁大學營養科學系碩士／專職行銷企劃營養師／作家



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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「壓制癌細胞必備！十個全世界通用的防癌關鍵」​】

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