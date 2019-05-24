【職場心理】貪戀鐵飯碗、喜歡抱怨　九個令人不敢辭職的原因

「我下個月一定遞信！」、「我劈炮唔撈喇！」這些都是辦公室最常聽到的說話吧！不少打工仔經常抱怨現時的工作，不斷表示想辭職，但往往「得個講字」。除了擔心收入來源，背後亦有不少原因令他們裹足不前。

不少打工仔都將辭職掛在嘴邊，但真正有行動的卻不多，很多人都擔心辭職後沒有穩定的收入來源。（VCG）

不少員工一直抱怨自己如何受到職場欺凌、被低估工作能力、薪水過低、工作無聊、太辛苦等，或者不喜歡與他們一起工作的人，但他們又日復一日地繼續出現在公司，繼續忍受。事實上，賺取穩定的收入是大多數人留下來的原因，他們寧願忍受眼前的不如意，亦不想冒險接受新挑戰。

為何經常說辭職的人都不辭職呢？（按圖了解）：

1. 【因為他們不敢承受風險】 嘗試新事物一定有風險，你不知道新公司的具體工作內容、同事、上司是怎樣的，「如果比現在更差怎麼辦？」的想法更令人猶豫不決。（GettyImages/VCG）

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你是不是想辭職但又遲遲未能下決定的人呢？了解自己懼怕的事情，勇敢面對內心真實的聲音，要走或留也是掌握在自己手上。

（資料來源：Ladders）

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