【職場熱話】搭巴士補眠有等級之分？　網民：道行未夠先要較鬧鐘

睡眠是基本生理需要，偏偏很多港人卻長期睡眠不足，因此不少打工仔都會在通勤期間爭取時間補眠，小休一下。 日前，有網民便在網上討論區就「巴士補眠大法」發起討論，引起熱烈的回應。

睡不夠、睡得差，許多打工仔選擇在巴士上爭取時間補眠。（資料圖片）

早前有網民在網上討論區「連登」發起討論，指自己一上車便會調較鬧鐘然後小睡休息。這則留言內容雖短，卻吸引其他網民紛紛留言，分享他們在巴士上補的經驗和心得。

有人指，要調較鬧鐘才睡等於「道行未夠」，最厲害的做法是懂得到站時自然醒；有人則埋怨如乘搭地鐵便難以睡得到及睡得好；有人表示自己能夠單憑身體感覺巴士轉彎、停車已經知道去到哪裏。

網民分享在巴士上睡覺的技巧及經歷（按圖了解）：

網友回應。（連登討論區截圖）

+ 10 + 9 + 8

記者整理一眾留言，把網友的巴士補眠大法總結如下：

1. 怎樣才算最高級的巴士補眠大法？

睡到自然醒為上，最好到站醒，或者一兩個站前醒；要調鬧鐘者為下，道行未夠

2. 補眠需要甚麼工具？

耳機、外套、頸枕和適合的冷氣大小。

3. 最幸福的補眠路線？

總站上總站下；馬路平而直

4. 甚麼因素影響補眠質素？

馬路多彎且震、司機急剎、乘客開喇叭看片和大聲談電話

5. 有甚麼額外技能要學會？

上車前如廁、忍大小二便

很多人都嫌地鐵不好睡。（資料圖片/陳芷慧攝）

其實早前已有網民就搭巴士及搭地鐵的好壞作比較，不少人覺得巴士「假假地有個自己嘅獨立私人空間」，又能小睡片刻，不想睡還可以看風景，令心情開朗。相反，地鐵的壓逼感巨大得人「變咗條沙甸魚」，與人爭空氣，乘客們樣子呆滯，坐地鐵是「名符其實畀錢買難受」。

睡眠質素 港人出名差

其實花了那麼多功夫、時間來鑽研補眠大法，目的都是為了在有限時間內爭取優質睡眠吧。香港打工仔到底睡得有多差呢？手機應用程式Sleep Cycle曾於2015年發表報告指，香港人的睡眠質素在全球50個國家及地區人士排名17位，在兩岸三地中最低。此外，根據2018年「全港精神健康指數調查」結果顯示，受訪者每天平均睡6.72小時，近一半在職人士睡眠不足，睡眠時間少於7小時。

或許那麼多人要求Work Life Balance，部分因為想要回應得的睡覺時間吧。把休息/閒瑕時光全花在床和枕頭上太過廢青嗎？可能吧。但癱在被窩裡的幸福感，想必會讓不少打工仔都感歎一句「Sleep is Love. Sleep is Life」吧。

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