【Office教學】對齊文字、字母全變大楷　即學15個Word實用快捷鍵

打工仔在使用Microsoft Word時，往往需要在文件中設定文字格式及插入分隔線。每次都得用滑鼠「碌碌碌」實在太麻煩，不如學識幾個處理相關功能的快速鍵（Short-cut key），提升工作效率。

滑鼠是方便作瀏覽用，但在操作文字檔案時，快捷鍵無疑是比滑鼠方便。（Getty/視覺中國）

每天的工作接續而來，要是不找點提升自己工作效率的方法，真的很難避得過OT的命運。其實在應用層面上，Microsoft Word有很多值得謹記的實用快捷鍵及輸入技巧，學得一招半式或難察覺它們有多重要，但如熟用，便會在不知不覺間發現自己省下了很多時間。

9個設定文字格式快速鍵（按圖了解）：

1.【CTRL+L】使用Word時，出於排版需要，用戶不免要把文字靠向左、中、右對齊。其實除了於「常用欄」的「段落」中設定外，用戶只要接下「CTRL+L」組合鍵就可以把文字靠左對齊。（Word截圖）

+ 5 + 4 + 3

加入分隔線方法

上述的幾個快速鍵，都是為文字添加各種排位或格式的技巧，至於要加入分隔線等效果，則可以參考以下的輸入指令：

+ 3 + 2

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