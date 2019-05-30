【銀行HR】除審查同事背景、協助生涯規劃　還有獨立培訓部門？

返銀行工，第一個接觸嘅通常唔會係你老細。由求職開始，你接觸嘅九成九係銀行嘅人力資源部（Human Resources，簡稱HR）。當然，今時今日大把銀行將招聘工序外判，連養個HR都慳返，咁你接觸嗰個，就係獵頭公司嘅代理人啦。

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HR係一個好得意嘅部門。你諗下，所有員工嘅個人資料、搵幾多、表現評核（Performance Appraisal）、升遷調職離任……全部第一手資訊都喺晒呢個地方，唔過癮呀？亦因為咁，坊間已經有唔少由HR撰寫嘅著作。既然係咁，我就直入中路，講啲同銀行相關嘅HR嘢算喇。

由求職開始，你接觸嘅九成九係銀行嘅人力資源部（Human Resources，簡稱HR）。（Gettyimages／視覺中國）

銀行咁大，HR當然都要養返多少人口。咁人手係點樣配置呢？我見多至少兩種做法：一係打直切，依據住公司嘅架構（Organizational Chart），按唔同嘅業務或者營運部門，分配相對應嘅HR。套一個之前介紹過嘅概念：Relationship Manager，獲委派照顧個別部門嘅HR，就係呢個部門嘅RM，差在個客戶係內部客戶，即Internal Customer。但凡呢個部門有咩人事問題，要加減職位，或者處理部門內人事糾紛，以至一年到晚要分餅仔加人工出bonus，都會由呢個HR RM去同呢個部門溝通。當然，一個RM RM，係可以睇多過一個部門嘅，而一個部門，亦可以有兩三個HR RM一齊照顧，免得一個放假就冇人跟進。

另一個切割方法係打橫切，當然唔係話按員工職級高低啦，而係按員工喺公司嘅生命周期，由上至下嘅劃分。你當六合彩攪珠咁，啲波由上而下，先前所講嘅招聘係最上層，中間嘅攪珠部分就係日常現任員工嘅一般事物，到碌咗出嚟就係離職嘅部分。咁樣分工，就係按HR員工嘅專長分門別類，機械化地有一班人永遠負責onboarding，另一班人專注ongoing，即係同事生涯規劃、處理問題員工、協助公司規劃接班大計……之類。

大型銀行可能會有自己嘅培訓部門，主力為前線員工提供業務知識同銷售技巧嘅訓練。（Gettyimages／視覺中國）

由於銀行係受規管嘅行業，入職前嘅背景審查（background checks）會比較嚴謹，而入職後如果需要註冊攞牌賣保險或投資產品，有啲銀行都會係由HR一手包辦。不過呢，唔同地方嘅HR權力都唔同，有啲銀行HR夠口大，可以將「上牌」呢種繁瑣嘅行政工作，外判畀後勤嘅行政部門處理。冇嘅，咁啲身份證、證書、履歷呢啲私人資料，咪可能多一兩個非HR同事經手囉。呢個係一間公司嘅選擇，同事都冇乜得干涉嘅。

另外，大型銀行可能會有自己嘅培訓部門，主力為前線員工提供業務知識同銷售技巧嘅訓練。如果你留意到邊間銀行嘅員工嘅言談舉止都比較一致，咁就好可能歸功於佢哋背後專業嘅導師。當然，除咗銷售技巧，一般soft skills都可以透過培訓部門有系統地灌輸畀喺前線或後勤營營役役嘅同事。雖然坊間都有唔少專門培訓金融從業員嘅學院或機構舉辦課程，但係銀行請得全職導師，自然就物盡其用，由設計課程、製作教材到講授內容都由自己同事一手包辦。

即使大家都係掛住HR個牌頭，但係肩負嘅責任同所需嘅技能都相當大分別，唔係話你大學讀BBA專修HR就一定做得嚟嘅。（Gettyimages／視覺中國）

所以，即使大家都係掛住HR個牌頭，但係肩負嘅責任同所需嘅技能都相當大分別，唔係話你大學讀BBA專修HR就一定做得嚟嘅。掉返轉講，冇讀過HR科目，亦唔係事必無法勝任呢個崗位。或者，最起碼你個人要夠專業，夠口密，唔可以將啲機密情報外洩。如果你自問無法保守秘密嘅，咁就唔好考慮人力資源喇。

《漫遊中環——銀行金融入門攻略》

作者：置地記者

書籍編輯：梁卓倫

出版社：非凡出版

作者簡介：

原本一心想做戰地，唔覺意去錯咗置地。

原本想走在最前線，唔小心做咗文員仔。

都係寫字嘅，都係記者啫，冇乜所謂啦。

作者Facebook 專頁：置地記者

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「大家都是HR，不用分得那麼細？」​】

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