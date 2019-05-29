【職場心理】與伴侶親吻、計劃期待的事　做好7件事扭轉壞情緒！

7. 【親吻你愛的人】 20世紀80年代在德國進行的一項為期10年的心理學研究發現，在上班前親吻妻子的男性平均壽命長五年，而且比沒有親吻妻子的同齡人多賺20％至30％。心理學家並不認為親吻本身可以解釋差異，而是親吻者可以積極的態度開始新的一天，從而導致更健康的生活方式。如果你現在沒有可親吻的人，可以用5個擁抱代替。（劇集《金秘書為何那樣》截圖）

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近日天氣不穩，天色陰暗且伴隨連場驟雨，令不少人的心情變得低落，難以提起精神工作。為了提升工作效能，你需要學習令自己快樂的方法，畢竟有正面的心境才可以有更好的工作表現。

早上的心情會影響你一天餘下時間的情緒，因此，為早上的好心情把關非常重要。（GettyImages/VCG）

不少研究都指出，保持快樂的心情實際上可以提高工作效能，不過，如要真正掌握自己的情緒，便需要持續的內心修行，令情緒不會因為身外事而大起大落。

以下七個方法，應可助你於每日早上調整好心態，以愉快的心情迎接一天的挑戰。

七個培養快樂情緒的方法（按圖了解）：

1. 【計劃令自己期待的事】 幸福的早晨從前一天的晚上開始作準備，理想方法是確保在上床睡覺前先計劃好第二天令自己心情好的事。有研究表示，「期待」 是一種強大的快樂推進器，例如安排與朋友一起吃午餐、下班後上一節瑜伽課，或做自己享受的事情，可以大大增加你的幸福感。（GettyImages/VCG）

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（資料來源：Ladders）

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