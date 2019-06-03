【Monday Blue】逢星期一工作效率就極低？五招幫你趕走焦慮疲憊

回想一下，你今日第一次笑是什麼時候？如果你還沒有笑過，那應該還未到早上11:16。2011年的研究調查指，星期一早上11:16是大部分打工仔首次展露笑容的時候。

星期一早上返工時，你會否感到很灰、焦慮、疲憊，甚至抑鬱？（GettyImage）

星期一早上返工時，你會否感到很灰、焦慮、疲憊，甚至抑鬱？如果你有以上症狀的話，職場快樂作家及講者Alexander Kjerulf說，你可能正經歷Monday Blues（星期一症候群）。美國佛蒙特大學學者研究超過6300萬Twitter用戶，發現用戶貼文由星期六起漸漸變得負面，到星期二才回升。另外，學者請參與者評價一週七日，結果「星期一」得到最低評分。

由此可見，很多人都不喜歡星期一。但是，如果個個星期都係Blue Monday，那你每週就至少有一天工作效率偏低，長遠不利你的事業發展！

用以下5個方法，讓你不再受Monday Blues煎熬！

1. 聽音樂

星期一早上回到一片死靜的辦公室，個個同事都散發著Blue Monday的氣場，沒有動力也不足為奇！這時候，不妨拿出你的耳機，盡情聽你最近至愛的playlist！有心理學研究發現，心情不好的時候聆聽音樂，有助加快改善情緒。另外有研究發現，老年人每日聆聽音樂，可大大改善憂鬱和焦慮的情況。所以，下次你覺得很down時，聽聽音樂可以讓你心情變好！

有心理學研究發現，心情不好的時候聆聽音樂，有助加快改善情緒。（Gettyimages／視覺中國）

2. 整理工作環境

註冊心理治療師Chantal Gagnon分享說，不少研究均提出雜亂無章的環境讓人倍感壓力。你的工作桌整不整齊？要找東西時能很快找到嗎？如果以上皆非的話，不妨花點時間整理一下你每天坐八個小時的地方。

另外，你可考慮買盆栽點綴一下。華盛頓州立大學研究指出，員工在有盆栽的環境下，感到較低壓力，工作效率較高。事實上，研究發現，如果室內有盆栽，參與者的工作效率比沒有盆栽的高出12%！

星期一返工有壓力，是源於週末堆積如山的工作。如果你手頭上有難搞的工作，盡量在星期五完成吧！（Gettyimages／視覺中國）

3. 今日事今日畢

職場教練和作家Ryan Kahn說，星期一返工有壓力，是源於週末堆積如山的工作。如果你手頭上有難搞的工作，盡量在星期五完成吧！職場教練Rita Friedman指出，如果你在週末前完成麻煩的工作，下週一就可以輕鬆點。先苦後甜，雖然星期五是Happy Friday，但都避免將工作累積到下週，讓星期一不用那麼blue！

星期一返工有壓力，是源於週末堆積如山的工作。（VCG）

4. 放假就放鬆

如果你會在星期六、日都check公事email，甚至工作的話，是時候改改這個習慣了！不少人以為在週末工作，可以減輕下週的工作量。臨床心理學家Steve Orma指當你在週末工作，會覺得自己沒有充分休息過，星期一會更暴躁。長命工夫長命做，如工作不urgent，週末就放下公事吧！

臨床心理學家Steve Orma指當你在週末工作，會覺得自己沒有充分休息過，星期一會更暴躁。長命工夫長命做，如工作不urgent，週末就放下公事吧！（Gettyimages／視覺中國）

5. 星期一嘗試早起

當你一日只睡4個小時，做咩都沒有動力和力氣！不少人週末習慣睡懶覺，星期一調節不來，所以整天都感到疲憊，難怪會有Monday Blues！試試星期日早點睡，確保自己能夠有7 - 8小時睡眠。

可以的話，試試在星期一調早鬧鐘，比平日早15 - 30分鐘起床。這樣，你可以有充足時間坐車上班，不用一早起來就很緊張，擔心遲到。有時間的話，還可以去買杯咖啡、嘆個早餐，享受me-time才上班。

【本文獲「vanna.com」授權轉載。】