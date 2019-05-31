【職場熱話】調查列最受單身族歡迎職業　銀行家、牙醫十大不入！

網上交友軟件愈來愈普及，令用家更容易接觸到潛在約會對象，不過，有調查顯示，超過75%的60後至90後表示對嚴肅的關係更感興趣，而最受單身人士歡迎的職業包括醫生、教師、獸醫、消防員、警察等。

約會網站eHarmony的調查指，受訪者認為擇偶時幽默感比外表吸引力更為重要。

約會網站eHarmony訪問超過1000名希望建立親密關係的單身人士，發現70%的人對嚴肅而非隨便的關係更感興趣。在人格質素方面，單身人士表示，與外表或吸引力（34％）相比，誠實（54％）更為重要。

五個單身人士最重視的質素：（排名按先後）

1. 誠實

2. 有愛心

3. 幽默

4. 外表／吸引力

5. 智慧

此外，在五種質素以外，如對方從事醫療工作、飼養狗隻、喜歡美食及吃肉、飲酒、懂維修家電亦會加分。

1. 養狗不但有助與人打開話題，飼主在異性心目中亦會加分。（GettyImages/VCG）

另外，是次調查邀請受訪者從職業作衡量，揀選他們覺得吸引的行業。以下是其中一些比較受歡迎的職業：

部份受單身人士歡迎職業（第11位至第27位）：

27. 政治家

25. 心理學家

21. 牙醫

20. 運動員

17. 社工／社區工作

16. 傳媒／娛樂

15. 銀行家

14. 演員／音樂家

13. 物理治療師

12. 飲食行業

11. 建築工人

最受歡迎職業排名（1-10名）：（按圖了解）

10. 作家（GettyImages/VCG）

+ 5 + 4 + 3

令人相當意外的是，政治家在名單上排名倒數第一，而以勞動力賺錢的建築工人排名第11，農業工作排在第23位，比心理學家的排名更高。

心理學家Seth Meyers博士在新聞發布會上指，這些數據說明了美國人在追求長久的愛情關係時如何改變擇偶的優先選項，他們不將外表吸引力視為約會中最重要的元素，而是覺得找到一個知識分子和情感夥伴同樣重要。

近年農業發展重新吸引大眾的注意力，調查結果顯示，單身人士認為從事農業工作者比心理學家及政治家更吸引。（GettyImages/VCG）

（資料來源：Ladders）

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