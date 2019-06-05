【職場星座】是聰明還是大話精？　天蠍是好是壞　由自己判斷吧！

大家都說天蠍很難搞，不聽人家說話又誇張自大。可是你有沒有想過，出現這種態度的原因是……不想別人知道自己的腦袋一片空白？

天蠍座向來予人不少負面印象，事實上，他們真的讓人如此討厭嗎？（GettyImages/視覺中國）

在工作上＿天蠍座會自信到不得了，自覺是經常充滿睿智和神秘感，認為聰明的人只需把話說一半已足夠，也覺得任何人都應該理解他的苦心；大家都應該感受到他對人的熱情，任何事都只有他存在才成事。



但真相是（從同事的角度看）……天蠍做事只靠感覺﹐根本跟不上團隊的進度，漠視其他人，只愛做自己興起要做的事，開會總是心不在焉，一下子對人熱情過頭，一下子冷漠到不得了，而且千錯萬錯都是別人的錯，一起共事的人總會有一、兩位想幹掉他。

是蠢也是堅強

說個秘密，其實天蠍本質是超厲害的蠢，他們就是自知很蠢，所以為了保護自己而變得狠毒、報復心強、說話中充滿水份，也因此，你千萬不要欺騙天蠍，因為他一定會上當；如果要騙，就要有騙一世的心理準備，不然你一定比死更難受，因為就算別人也認為一切都只是天蠍很傻，但天蠍也要令全世界都看到是你的錯，不到黃河心不死，這是天蠍最核心的個性。（死啦，我這樣說會不會給天蠍的朋友攻擊？）

然而在工作環境中，可不可以完全沒有天蠍座存在？其實從另一角度看，天蠍是擁有堅強的意志力，一旦決要做某件事，就會堅持到最後的態度。如果工作需要不斷深入研究，就很適合喜歡怎都要鑽出答案的天蠍，不過如果工作要靈活變通，天蠍就最好不要處理。萬一有狀態發生，就請說話技巧很好的同事跟天蠍解說，否則同事一定給他連珠爆發。

有很多人都不太喜歡跟天蠍共事，不喜歡的程度必定比處女座更甚，可是萬一要合作又如何應付呢？

十二星座與天蠍共事時建議（按圖了解）：

【白羊】同是戰鬥型性格，但與天蠍爭表現時就讓他贏好了，否則你羸了會也只會有排難受。（GettyImages/視覺中國）

【天秤】天蠍的小把戲最容易被你看穿，你跟他表明立場，他也不敢招惹你。（GettyImages/視覺中國）

當然個性是何其複雜，不是每位天蠍都一樣差，也有非常親切、可愛的天蠍座（如果你遇到就一定要好好珍惜，太難有了）。要明白自己對工作的期望是甚麼，你的待人接物會更成熟，當你在職場上遇壞人，就要學懂好好保護自己。

Fanny Wu

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