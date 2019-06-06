【月光族必學】無痛儲錢輕鬆儲一萬？　即睇澳洲「五元挑戰」點玩

儲錢是理財的第一步。不少年輕打工仔沒有儲蓄習慣，常常一到月尾便要省吃儉用捱過糧尾。 想改變這種生活方式，不妨學習近日在澳洲社交媒體非常流行的「五元挑戰」（$5 challenge），用無痛方式儲錢，有網民甚至表示，利用此方式在一年間不知不覺儲了$2,095澳元（約$11,000港元），這對「月光族」來說似是不錯的方法。

有澳洲網民在社交平台上發起「5元挑戰」，用一年時間儲起所有收到的5元。（Matt TubeHD / YouTube截圖）

據《每日郵報》報道，「五元挑戰」是在Facebook專頁「Markdown Addicts Australia」上發起。發貼者表示，這個挑戰的做法是要將所有收到的$5澳幣（約$27港元）儲起來，並放在一個遠離視線的隱密地方，防止自己忍不住拿出來用。另外，如果收到破損的金錢，不論面值亦要一一儲起。整個挑戰會在一年後完結，期間挑戰者不可點算已儲了多少錢，也不可取出任何金錢使用。

這項活動吸引不少網民參與，並在該專頁分享個人的儲蓄經驗，有人甚至表示，在一年內成功儲得$2,095澳幣（約$11,000港幣），如此計算，即是他在一年間共儲起419張五元澳幣！

網民參與「五元挑戰」後的分享（按圖了解）：

（01製圖）

香港打工仔可以參考「5元挑戰」的玩法，按個人能力儲起10元、20元，甚至50元。 （GettyImages/VCG）

更多儲錢高招

上述的「五元挑戰」活動，有趣在能把儲蓄變成一個遊戲，而且成果要至一年後才揭盅，令整件事滿載驚喜。其實，一直流行的「365日儲錢法」及「52周儲錢法」也是一些令儲蓄遊戲化的方法，不過這兩個方法就可早已知道自己在一年後儲得多少錢。

上述的儲蓄方式都比較入門，適合沒有儲蓄習慣的打工仔，雖然沒有訂立一定的儲蓄目標，但較容易令人接受。香港打工仔可以因應自己的情況，由10元、20元或50元的紙幣儲起。一旦感受到儲蓄帶來的快樂，便可以制定更嚴謹的儲蓄目標。

（資料來源：每日郵報）

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