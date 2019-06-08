【職場健康】多吃蔬果海鮮　謝絕加工食品　新北歐飲食法助減重

健康飲食風氣愈來愈盛行，不少打工仔都相當注重食物的營養和對身體的好處，當然有利減肥的食物亦非常受歡迎。如果告訴你有一種飲食方法旨在提供所需的維生素、礦物質、營養素和能量，而且無需在進食時計算卡路里，你是否覺得不可能？不過，新北歐飲食（New Nordic Diet，簡稱NND）的確可以滿足你的要求。

新北歐飲食法主張吃當季食材。（GettyImages/VCG）

「新北歐飲食」是由五個來自北歐國家的食品專業人士和廚師於2004年共同研發，旨在減輕挪威、丹麥、瑞典、芬蘭和冰島日益增長的肥胖趨勢。由於這種飲食模式已有十五年歷史，因此本文以「新」命名，旨在將這種飲食與以前的北歐飲食區分開來。

新北歐飲食強調季節性本地食材、可持續性、最小的浪費，而且不使用食品添加劑。規則很簡單：

多吃莓類、蔬菜、豆類、薯仔、全穀物、堅果、種子、黑麥、魚、海鮮、低脂乳製品、香草和菜籽油；

間中吃自由放養的雞蛋、芝士、乳酪；

少吃紅肉及動物脂肪；

堅決不吃添加糖、加工肉類、食品添加劑、精製快餐和飲用含添加糖飲料。

此外，新北歐飲食建議進食有機種植的食物，並以烘烤或用水煮的形式烹調。

新北歐飲食法非常反對人們進食添加糖的食物及飲品。（GettyImages/VCG）

雖然它有點類似地中海飲食，但NND在油類方面傾向選擇菜籽油（Rapeseed oil）多於橄欖油，菜籽油含有豐富的單元不飽和脂肪，以及是Omega-3脂肪酸的良好來源，有益心臟健康。此外，由於NND來自北歐，因此其食物建議主要是可以在寒冷氣候下生長的食物，例如近年大熱的超級食物羽衣甘藍、椰菜、抱子甘藍（Brussels sprouts）等。

以下是新北歐飲食的食物建議：（按圖了解）

魚類：三文魚、鯖魚、沙丁魚等（GettyImages/VCG）

+ 5 + 4 + 3

新北歐飲食有多種健康益處。研究人員發現，它有助降低膽固醇和血壓水平、降低心血管疾病風險和減輕體重。與許多時尚飲食法不同，NND不計算卡路里或強迫你以奇怪的方式組合食物、只吃流質食物，或限制你的進食時間，它更像是一個健康的飲食計劃，令你以可持續的方式減輕體重及變得更健康。

（資料來源：綜合報道）

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