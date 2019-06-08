【轉工裸辭】10個打工仔的辭職理由　「老闆情緒化」只係排第六？

壓力爆煲每次都頂唔順，但又唔知用咩理由辭職好？你會唔會係其中一個想辭職嘅人呢？今日DailyView網路溫度計根據討論度最高嘅辭職理由，透過網路大數據做咗個調查，一齊嚟睇下啦！

10. 唔適應：例如身邊有朋友就係坐唔慣Office，適應唔到坐定定嘅生活，好快就辭咗職。（GettyImages）

10. 唔適應

例如身邊有朋友就係坐唔慣Office，適應唔到坐定定嘅生活，好快就辭咗職。無論係因為錢、工作內容、公司文化定係覺得呢間公司無辦法俾到你想要嘅嘢你，其實好多嘢都係雙方嘅，好似拍拖咁，磨合過都覺得唔OK，已經問心無愧，咁搵下一份工其實都未嘗唔係件好事啊！

9. 工作量大

當初入職又邊個唔係抱住希望，以為去到一個好公司吖！但開咗波先發現「上咗賊船」，一個人嘅人工，做十個人嘅嘢，公平咩？有時候都會問自己「加班加到咁辛苦為乜？」，加班又冇得pay，工作量亦只會越嚟越大，壓力隨之而增加！唔對路就好走喇！無謂辛苦自己，畢竟人一世物一世，無謂冇咗自己吖嘛！

9. 工作量大 當初入職又邊個唔係抱住希望，以為去到一個好公司吖！但開咗波先發現「上咗賊船」……（《校對女王》劇照）

8. 長期對公司失望

通常公司都又好多制度上嘅問題，成日扮晒嘢問你覺得公司有咩可改善嘅地方，但永遠都係「講就天下無敵，做就有心無力！」得個講字，你有你講，佢有佢繼續做，反映幾多都冇用，講一套做一套，久而久之員工嘅向心力都磨滅晒，講多都晒氣！公司留唔住人好多時就係因為咁！

通常公司都又好多制度上嘅問題，成日扮晒嘢問你覺得公司有咩可改善嘅地方，但永遠都係「講就天下無敵，做就有心無力！」（《華麗上班族》劇照）

7. 想轉行

有時候返工都會返到懷疑人生，懷疑自己係咪入錯行，有個同事曾經由Marketing轉做工程師，最大嘅原因其實就係因為佢挨夜搏命做，但d客最後都唔收貨，但轉咗做工程師唔單至人工高d仲多咗成功感，所以話人生流流長，搵到自己適合嘅工係最重要㗎！

人生流流長，搵到自己適合嘅工係最重要㗎！（GettyImages）

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+ 9 + 8 + 7

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分析說明： 本研究資料分析時間範圍為2018年2月14日至2019年2月13日，共一年。 網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram、Twitter及各大討論區、部落格等，針對討論『辭職嘅理由 』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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