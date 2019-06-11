【復仇者聯盟】入住Iron Man屋企？　三房、湖畔景　一晚房租26k

《復仇者聯盟4：終局之戰》上映時帶起風潮，打工仔早起身挨眼瞓都要到戲院觀賞，甚具毅力！然而，看畢後一定會失落好一陣子。若剛好可以放大假去旅行散心，現在有一個好消息帶給大家，你可以在airbnb上租住Iron man Tony Stark的湖邊小屋！

租住Iron man Tony Stark的湖邊小屋。﹙airbnb網站截圖﹚

工作壓力大，打工仔都想以旅行減壓，其實除了購物美食團外，參觀電影場景或劇集拍攝場地，滿足一下幻想慾，都是一個不錯的舒壓選擇。尤其為了憑弔一下深受大家喜愛的Iron Man，真的很想到這小屋感受一下他回地球後歸隱的地方。

現時大家都可以在airbnb租住這間位於佐治亞州Fairburn鄉村的湖畔小屋，每晚2627HKD，有3間房、4張床，最多容納6位住客，很適合一班忠粉到訪呢！

有沒有覺得這間小屋挺眼熟？其實除了在《復仇者聯盟4：終局之戰》出現外，還在《哥斯拉》中出現過。﹙網上圖片﹚

歸隱田園首選

此airbnb距離哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場僅20分鐘車程，而現時還有不少空檔期可供大眾租住。住宿地點在博科特農場和Chattahoochee Hills附近，環境幽靜，非常適合被迫習慣煩囂生活的上班族放鬆心情。有網民留言感到雀躍，亦有的開玩笑說：「美國隊長還坐在沙灘上嗎？」

雖然可以設身於電影場景中，但屋主指屋內嚴禁吸煙、開派對及其他活動，所以想在屋內進行復仇者系列放映會的主意要放棄了。

Airbnb中有刊登出小屋內部相片：﹙點圖放大﹚

每晚2627HKD，有3間房、4張床，最多容納6位住客。﹙Airbnb網站截圖﹚

+ 6 + 5 + 4

回味電影情感

對於Iron man的離去，很多網民都為他感到不值，更希望Marvel編劇可以讓他回歸。他們覺得Tony Stark用自己的性命去冒險，卻沒有甚麼回報，加上他自小已經不是一個快樂的孩子，而最後終於得到自己想要的，有妻亦有女，過簡簡單單的生活，然而日子卻不長，他便死了。所以很多網民覺得對他很不公平，認為他已經為世界做得夠多，他值得活着並看着女兒成長。

看到此小屋，相信不少觀眾都會想到「I love you 3000」名言，感動又傷感。然而，對於Robert Downey Jr決定辭演Iron man一角，這可能是一個美麗的終結。

這可能是一個美麗的終結。﹙網上圖片﹚

﹙資料參考：comicbook、airbnb﹚

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O