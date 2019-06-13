【求職攻略】CV寄出冇回音　有想過是因為「keywords」不夠嗎？

搵工嘅痛真係好磨人，簡單啲講就係／莫道你在選擇人／人亦能選擇你。相信大家搵工最煩嘅除咗係揀邊份工之餘，就係CV。當大家都已經咁攰嘅時候，筆者就分享下一直以嚟嘅觀察所得。 雖然唔知大家有冇經歷過以下呢個情況，但筆者有：每日send幾十個applications出去，搞咗成個月都只係得兩份工搵你「in」，然後就開始懷疑呢個世界，甚至懷疑自己。

點樣嘅CV先可以吸引到HR注意？（GettyImages）

但喺呢兩個interview裏面，其中一個HR就好似燈塔一樣嘅存在。（利申：唔係想為HR護航，只係HR都係人，而人總會有好有壞）

A：見你份CV咁樣，冇諗過原來你個人咁正路㗎喎～

B：啊......下？唔好意思，我唔係好明。

A：嗱，不如你講下自己份CV有咩問題？

當時嘅筆者已經「騰哂雞」，心諗；唉，咁難得先有機會見工，今次實凍過水啦......

B：冇理由㗎喎…...我已經check咗好多次，應該冇錯別字，都冇串錯字㗎…...

A：哎呀…唔講嗰句都同你講埋啦！你份CV唔係衰呢啲「低b」嘢呀，係悶呀！

B：悶？我已經搞咗好耐㗎啦喎…

A：呢啲template化咗灰我都認得啦，你估你呢度改少少，嗰度改少少就冇人知咩。好似你嚟interview都識著得斯文「企理」啲，你份CV就好似你件衫咁，咁肉酸搵鬼見你咩！你快啲返去執靚仔佢，唔好哂咗你自己啦！

呢啲template化咗灰我都認得啦，你估你呢度改少少，嗰度改少少就冇人知咩。（《我要準時下班》劇照）

離開咗個寫字樓之後，先發覺原來「若要人不知，唔好太低b」先係真理。

雖然筆者一路都冇乜藝術細胞（由小學開始嘅勞作都攞D），但好多嘢其實有心機就會做到，就好似：

1) 字型

一句講哂：最緊要readable，加埋粗體、斜體、大細字，其實已經好足夠。 但問題就嚟，如果你畀啲好似上面張圖咁嘅字人哋睇嘅時候，HR未見到你個人都先驚咗你份CV先啦。所以呢，如果你鍾意打機又好、睇漫畫又好、睇劇又好，都唔一定要將佢哋嘅字型帶埋入自己份CV度嘅...…

一句講哂：最緊要readable，加埋粗體、斜體、大細字，其實已經好足夠。 （Wantedly提供）

2) 排版

十份CV裡面有九份都係好似六合彩咁，由上至下左至右一欄過，名符其實「千篇一律」。

先假設大家好少用Adobe嘅software（但其實今時今日，自學真係好容易），單純用Word去整份CV嘅時侯已經可以畀你分欄（column），分左右兩欄同埋一張白紙左至右直落已經可以差好遠。

Wantedly tip：成日都覺得好難執整齊份CV？有冇試過整個表格然後hide哂啲線佢呀？

3) 內容

假設你真係執靚仔哂份CV啦，去到最後都係要睇「餡」嘅，因為原來而家好多CV喺未到HR之前就已經消失咗。

咩意思？因為而家有ATS（Applicant Tracking System）嘅存在，聽講呢類系統會將接近75%嘅applications篩走，剩低嘅先會去到HR手上。

咁要填啲咩keywords先會令自己更加relevant呢？簡單啲嚟講就係將份工需要嘅嘢擺落自己嘅CV度（Wantedly提供）

即係點？呢個CV「機械人」會自動screen大家嘅CV，喺裏面搵唔同嘅keywords，睇下究竟你係咪一個relevant candidate，定還是嚟「運吉」。（就好似上面張圖咁）

咁要填啲咩keywords先會令自己更加relevant呢？簡單啲嚟講就係將份工需要嘅嘢擺落自己嘅CV度，例如digital marketing嘅可能要落Google Analytics同click-through rate；sales就可能要講自己hit到幾多sales target同埋相關嘅software，例如Salesforce、Saleswhale，諸如此類。

最後，其實筆者以上講嘅都只係好片面嘅資訊，其實搵工到頭來，都係想自己可以過生活之餘，又唔會喺一間令自己痛苦嘅公司生存。

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