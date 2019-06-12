【筍工】交友App請人旅行一年　識朋友兼研究各地約會文化差異？

最常見的筍工定義就是一邊工作一邊環遊世界。如果再加上約會呢？交友App Bumble開設筍工職位，請人邊旅行邊識朋友邊寫文，費用全包。換言之，入職者能夠名正言順地免費環遊世界，說不定還順便拍拖？

交友App Bumble聘請內容創作者免費環遊世界，一邊旅行一邊約會，還要研究各地的交友和約會文化的差異。（Bubble網頁）

工作內容

這職位叫做「Global Connector Bee」，主要職責是透過該交友App的線上線下途徑識朋友，同時分析、研究各地區的交友和約會文化的差異。然後，入職者需要以互動方式分享個人經驗、體悟和平台理念，並把創作內容分享到個人及Bumble的社交平台上。最後，入職者必須有能力於英美加澳四國旅行。

從職責看來，它其實就是擔任該交友App的旅遊大使吧。

人工、福利、僱用年期

獲取錄者會得到一年合約，官網並無說明此職人工，但表示合約期間所有開支都會支付。換言之，入職者以幫平台製作內容換取旅行機會，也是某程度上的免費環遊世界吧。

Bumble平台強調支持女性、拒絕厭女症的精神，招聘網站說明申請人必須它的信念，並在創作內容時宣揚這訊息。（Bubble網頁）

入職條件

能夠以一邊旅行一邊結識新朋友為職業，想必是很多追求人生的年輕人的dream job吧。但要做到這個位置，申請人就要符合官方網站的入職條件：能力和經驗方面，有使用Bumble App的經驗、英文寫作和口語均流利（如能操其他語言更有優勢）、準備個人作品集、良好的溝通和寫作能力、熟識並有效運作各社交媒體、能夠跨時間工作及可以死線前完成工作都是必須的申請資格。

性格方面，申請人必須注重細節，樂於迎接挑戰，願意即時通訊，並支持該平台結束厭女症的信念。最後，申請人當然要持有有效的護照才能旅行了。

這筍工特別註明歡迎任何性向、種族、膚色的年滿18歲以上之人士申請，截止申請日期是6月14日。有興趣者可按此了解。

（資料來源：Bumble）

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