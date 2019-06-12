【荀工】免費去旅行識朋友？　平台聘交友專員　專責分析約會文化

不少世界各地的荀工都標榜可讓員工邊玩邊歎世界，但還有更「荀」的可能嗎？ 由外國交友平台Bumble近日公開招聘的Global Connector Bee職位，就是要求員工一邊去旅行一邊廣交朋友並撰文分享，而且相關費用由公司全包。換言之，入職者絕對是能名正言順地「玩住返工」！

交友App Bumble聘請內容創作者免費環遊世界，一邊旅行一邊約會，還要研究各地的交友和約會文化的差異。（Bubble網頁）

工作內容

Bumble的Global Connector Bee，其實就是擔任平台的旅遊大使吧！因為它的主要職責是利用公司的平台在線上及線下結識朋友，同時分析和研究各地區的交友及約會文化的差異。擔任這職位的員工，需要以互動方式分享個人經驗、感受及宣揚平台的理念，然後把相關內容分享到Bumble的平台上。

人工、福利、僱用年期

獲取錄者會得到一年合約，官網並無說明此職人工，但表示合約期間所有工作上的開支都會由公司支付。換言之，入職者將以協助平台製作內容為條件，獲得免費旅行及交廣朋友的機會，這在某程度上也是一種免費環遊世界的機會吧。

Bumble平台強調支持女性、拒絕厭女症的精神，招聘網站說明申請人必須它的信念，並在創作內容時宣揚這訊息。（Bubble網頁）

入職條件

能夠以一邊旅行一邊結識新朋友為職業，想必是很多追求人生的年輕人的dream job吧。但要做到這個位置，申請人就要符合官方網站的入職條件：能力和經驗方面，有使用Bumble App的經驗、英文寫作和口語均流利（如能操其他語言更有優勢）、準備個人作品集、良好的溝通和寫作能力、熟識並有效運作各社交媒體、能夠跨時間工作及可以死線前完成工作都是必須的申請資格。最後，入職者必須有能力於英美加澳四國旅行。

性格方面，申請人必須注重細節，樂於迎接挑戰，願意即時通訊，並支持該平台結束厭女症的信念。最後，申請人當然要持有有效的護照才能旅行了。

此職位現時特別註明歡迎任何性向、種族、膚色的年滿18歲以上之人士申請，截止申請日期是6月14日。有興趣者可按此了解。

（資料來源：Bumble）

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