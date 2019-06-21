【職場交際】同事愈嚟愈年輕　自己慘變老屎忽？　學打成一片秘技

有沒有發覺慢慢不理解年輕人的潮語？而職場上，你打倉頡可能已經被視為老餅，沒錯，已工作了幾年的你，雖心境仍年輕，但慢慢已被認定為初熟老屎忽！2018年美國Pew Research Center分析近十年的職場變化，指出現今有35%的勞動力由千禧一代組成，而Z世代亦正大量加入市場，如果你是X世代或更年長人士，相信你已經被一班年輕同事包圍，甚至為比自己年輕的老闆打工。

別老是擺出一副老屎忽的態度，只覺得以前的好、新不如舊，這只是你守舊和不肯接受新事物。﹙GettyImages/VCG﹚

三年一個代溝，要跨越洪溝，就看你願不願意踏出第一步。即使不同年齡，都可以找到共同的話題，建立良好的關係一定能幫助提升工作效率。別老是擺出一副老屎忽的態度，只覺得以前的好、新不如舊，這只是你守舊和不肯接受新事物。想與新一代同事打成一片，確實要花點心思，學好以下4招，別讓年齡成為你溝通的阻礙。

1.洞悉溝通分別

你喜歡以電郵通訊，新一代喜歡用WhatsApp；你喜歡直接用電話溝通，新一代喜歡用語音；即使你堅持以最原始的方式在公司溝通，你會發現新一代在行文上都喜歡用上很多表情符號及口語，更可能要求你迎合他們而摒棄用老舊的電郵系統。

而事實上，有80%的員工表示，不同年代的員工之間，最大的分別在於溝通風格上的差異。如果你發現只有你一個堅持用電郵溝通，那可能你是需要改變的一個。

如果你的上級或公司沒有規定特定的通訊模式，那你可以建議大家一起商討最有效率的溝通方法，如打電話、whatsApp、Line、Kakao之類的通訊軟件，這樣可以減少大家錯過訊息的機會，相對提高效率。

如果你發現只有你一個堅持用電郵溝通，那可能你是需要改變的一個。﹙GettyImages/VCG﹚

2.不恥下問 學習新事物

很多人接受不了自己已不是帶領時代行走的第一批人，仍覺得自己所知所聞是最豐富。但抱有這樣自以為是的心態，就永遠打破不了你與新一代同事的界限。

你可以觀察他們的處事方式，平日工作的步驟，如用甚麼程序記下今天的待辦事項、現在流行用甚麼應用程式，然後自己也裝一個在手機中學習使用，了解他們的行事，在思想上還是實體上都會有具體的了解。

不懂使用的話，不要害怕尷尬，可主動請教他們，他們會欣賞你肯融入，在教導的過程中亦可以增加彼此了解的機會，你亦可以從中學習他們流行使用的語言，一舉多得。

在教導的過程中亦可以增加彼此了解的機會，你亦可以從中學習他們流行使用的語言。﹙GettyImages/VCG﹚

3.了解潮流

如果自己facebook或ig的生活圈子已幫助不了你了解現時的流行話題，不妨多看新聞、劇集及電影，這些適合任何年齡的人的興趣，總會幫到你一把，亦可以保持自己不脫節。

多與同事們就以上述主題打開話題匣子，透過真實的對話，可以更貼近現時新一代的流行資訊。筆者曾有位上司，他會花很多時間與組員聊天，然後記下大家推介的書或電影，回家看完後再與大家討論，成功令年輕的同事們放下年代的束縛，以後樂於與上司一起討論及分析劇情，增進整個組別的感情，做事對大家更有信心和效率。

不妨多看新聞、劇集及電影，這些適合任何年齡的人的興趣，總會幫到你一把，亦可以保持自己不脫節。﹙Netflix網站截圖﹚

4.不要老是想當年

人總是覺得以前的比較好，但不自覺地說多了，對方就會覺得你很煩，慢慢形成一肌老屎忽氣場，令人避之則吉。所以即使是開玩笑也好，盡量不要事事與以前比較，因為新一代的同事根本就沒有經歷過以前的工作形式，所以你怎樣回想、讚頌、沉醉也好，他們都未能體會，這又有何意義呢？

盡量不要事事與以前比較，因為新一代的同事根本就沒有經歷過以前的工作形式，所以你怎樣回想、讚頌、沉醉也好，他們都未能體會。﹙GettyImages/VCG﹚

可能你會覺得以上4點都要以改變自己來遷就新一代員工，但其實與不同年代的員工合作，應保持開放和靈活的態度去溝通，在合作的過程中，你會發現年輕員工可以為你活力、清新和積極的工作氣氛。工作就是互相學習，過程難免要磨合，然而切忌思想封閉、固步自封！

﹙資料參考：The Muse﹚

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