【職場熱話】不懂倉頡速成難找工作？　網民：科技進步，技能退步

打工仔都需要以中文溝通，輸入法不外乎是倉頡、速成、九方、拼音和筆劃，其中以倉頡、速成最主流。這令人想起一個疑問：要是打工仔不懂倉頡、速成輸入法的話，會影響他的工作表現嗎？

早前有網民於網上討論區連登以「唔識速成倉頡，係咪生存唔到？」發起相關討論。網友「皇帝企鵝二號」指自己以前多用九方，學習速成多年都是半桶水，但不想使用拼音輸入法，手機則習慣筆劃輸入法，因此疑惑自己這樣子是不是做不到文員。

此帖文引來網友的熱烈回應。綜觀而言，網友的回應可以分為四類。

第一種是嘲諷事主竟然不懂速成輸入法，第二種是分享個人學習經驗，鼓勵事主只要有心便很容易學成。有不少人都笑言自己均在小時候由打機、ICQ、網上論壇把中文輸入法學回來，因為要「同人鬧交鬥快打字」、「打慢小小（少少）都唔得」、「打字太慢應唔到好多人」。

第三類意見則是如何更快學會兩種輸入法的秘訣。有人指乾脆學倉頡最好，因為識倉頡就會識速成。

網友回應（按圖了解）：

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用得多手機唔識打字？

第三種意見則在分享個人觀察，認為越年輕的人越不會打倉頡速成：80後基本上都懂得倉頡速成輸入法，而90後得益於ICQ、MSN和網絡遊戲的盛行，成長期間輸入法神速進步。然而，00後卻對倉頡速成不甚了解，因為他們成長之際科技發展蓬勃，慣常使用的手機能使用語音錄入功能，又沒有松會接觸Microsoft Office軟件，也沒機會學習輸入法。亦有網友分享看到小輩都用用語音輸入文字到手機，再利用WhatsApp電腦被複製文字，真是「睇見都辛苦」。網友慨歎「懶人科技出現，科技愈進步，人類過份依賴科技，技能同智慧都退步咗」。

網友的上述意見不無道理，畢竟最貼身的手機自帶筆劃、九方輸入法，用家識寫字自然識兩者，無需學習速成和倉頡，加上語音轉文字的技術，的確令人懶得打字。但懶人科技運用得當的話，卻能提升工作效率。

以打字為例，利用語音轉文字打長文確實不可行，逐句逐句說出來效率低，容易打斷思路，加上事後編輯的工夫，總體花費時間可能比使用輸入法的為長。然而，若說到打字幕，語音轉文字卻非常有利於快速製作字幕。

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