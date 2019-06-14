【技術移民】從事護理、IT易移民澳、加？　顧問：仲要睇一項技能

政府條訂《逃犯條例》引發巨大爭議，社會矛盾逐漸升級，政府無視市民訴求，更以暴力手段驅散和平示威的市民，不少年輕人對香港感覺絕望，萌生移民的念頭。 不過，年輕人資金少，難以透過投資移民方式移民，有移民顧問建議，他們可以技術移民或先讀書再移民的方式離開香港。

《逃犯條例》引發巨大爭議及社會衝突，令不少年輕人對香港的前途感到失望。（資料圖片／余俊亮攝）

胡康邦移民顧問公司移民顧問李先生表示，近日收到很多大學生，甚至中學畢業生的移民查詢，當中以澳洲及加拿大移民最受歡迎。他指，技術移民最為直接的移民方法，而且以從事護理、IT及工程的行業較容易獲批移民。不過，近年很多國家均收緊了移民政策，除工種外，英語程度及工作經驗亦納入計分標準內，因此年輕人雖在年齡上有優勢，但工作經驗方面卻未必能達到要求。

該公司創辦人胡康邦指，申請人最好在IELTS的全部細項考獲八分或以上，「有不少廚師及技師前來查詢，雖然他們的工種符合要求，但由於英文水平較低，因此未能滿足語文方面的要求。」

澳洲墨爾本是不少港人的理想移民城市之一。（VCG）

胡康邦建議，儘管年輕人在申請技術移民時會有一定困難，但他們還是可嘗試以申請到澳洲、加拿大、紐西蘭留學，為日後長期居留或移民作準備，「他們在當地畢業後，會比較容易獲得僱主擔保在當地工作，而且通常工作一至兩年後便可申請永久居留簽證。」

另外，環凱移民顧問公司董事張家禧亦指，有意透過讀書方式移民的人士，應留意當地移民局的最新資訊，以了解當地需要哪些人才，才決定在當地修讀的科目，「在這方面，澳洲移民局的資訊經常改變，而加拿大相對較少作出改動。」

胡康邦又笑指，不少內地人會透過在外地讀書結識當地人，並與對方結婚以獲取居留權，「這些人比較『目標為本』，不過如果是真心相愛又何妨呢？假結婚就話唔好啫。」

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O