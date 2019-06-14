【逃犯條例】技術移民查詢日增　顧問：年輕有優勢，先留學作準備

政府條訂《逃犯條例》引發巨大爭議，社會矛盾升級；面對紛亂局面，不期然腦海中浮現去或留的決擇？ 移民，近年成為不少人的「口頭禪」，但當想到沒有雄厚資產，就打消念頭。其實，移民的本錢不一定靠資金，年輕也是本錢，近年不少國家積極吸納專才，且越年輕越有利； 若你還年輕，大可先掌握清楚這些重要行情，給自己日後可有多一個選擇，又有何妨？

《逃犯條例》引發巨大爭議及社會衝突，令不少年輕人對香港的前途感到失望。（資料圖片／余俊亮攝）

胡康邦移民顧問公司移民顧問李先生表示，近日收到多個大學生查詢有什麼方法移民，當中有一名還只是中學畢業生。他們最感興趣的移民國家以澳洲及加拿大為主。

對於年輕人來說，若沒有厚雄資金，則投資移民已不是選項。李先生表示，最直接的方法，就是技術移民，靠自身的專業學歷去爭取移民的機會。

究竟什麼專業最有利？李先生表示，一直以來，護理、IT及工程等專業，都是移民熱門國家如澳洲、加拿大以及紐西蘭等最渴求的工種。但雖然這些行情比其他工種高漲，但近年不少國家收緊移民政策，即使擁有這些專業，也不保証是一張「通行券」。

年輕是優勢？

他補充，年輕無疑是優勢，因為專業之外，年齡也是「計分」項目之一。但原來也不一定越年輕越多分，一般來說，最高分原來是介乎25至32歲。

這也不難理解，因為這年齡組別已代表有一定工作經驗。事實上，專業移民亦需一定工作經驗才可爭取更好加分條件，而且必須與其本身專業相關的工作經驗才計算。換言之，年輕人在年齡上雖有優勢，但也不可缺少相關的工作經驗。

留意語文水平

另外，即使有專業資格，又有相關工作經驗，但必須注意，英文能力仍然是一個重要因素 。

有多年處理移民的經驗的胡康邦移民顧問公司創辦人胡康邦提醒，若年輕人有興趣申請移民，必須留意當地政府對於申請人的英語要求。以澳洲為例，即使IELTS試達合格水平，全部項目達6 分，其實是無分加，但若達到7，則有10分加，若是8則有20分加，「有不少廚師及技師前來查詢，雖然工種符合要求，但由於英文水平較低，未能滿足語文方面的要求。」

李先生補充： 「澳洲有65分已達到移民要求，但若想有成功機會，至少要80分。」所以， 對於移民分來說, 靠英文水平可多取10分甚至20分，也足以是成敗關鍵。

澳洲墨爾本是不少港人的理想移民城市之一。（VCG）

宜先作部署

若想透過技術移民出走，什麼專業知識屬行情高漲，固然要及早掌握， 而年輕是本錢，選項不少，但無論如何選擇，也要作好部署。

胡康邦建議，年輕人還可嘗試先到澳洲、加拿大、紐西蘭留學，為日後長期居留或移民作準備，「他們在當地畢業後，會比較容易獲得僱主擔保在當地工作，而且通常工作一至兩年後便可申請永久居留簽證。」

另外，環凱移民顧問公司董事張家禧則提醒，有意透過升學再申請移民，應留意當地移民局的最新資訊，以了解當地需要哪些人才，才決定在當地修讀的科目，「在這方面，澳洲移民局的資訊經常改變，而加拿大相對較少作出改動。」

胡康邦又笑指，不少內地人會透過在外地讀書結識當地人，並與對方結婚以獲取居留權，「這些人比較『目標為本』，不過如果是真心相愛又何妨呢？但假結婚就話唔好啫。」

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