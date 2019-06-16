【追夢故事】堅持排舞　下月赴美世界賽　空姐：平日最怕航班延誤

雖說工作只是生活的一部份，但對很多人來說，它往往亦是最累人。每天奔波勞碌過後，也不想璦談什麼理想、興趣，回家吃個飯輕鬆一會便倒頭就睡…… 放棄很易，堅持很難，很多昔日曾滿有幹勁的人都為現實生活而將夢想放開，不過現職空姐的Nicole卻不是這類人，因為熱愛跳舞的她不僅出盡辦法也要擠出時間學習、排練，下月更將跟團友一起遠赴美國，參與國際比賽World of Dance，與來自全球各地達世界級水平的隊伍同場較量。 不懂跳舞的人，或者對這份殊榮沒什麼感覺，但Nicole這種每分鐘也投入熱情與認真的生活態度，你又會感羨慕嗎？

Nicole於2013年加入大學Dance Soc並上莊，試過跳很hip hop、popping、waacking、jazz funk及modern等舞蹈，及後再參加了坊間的locking舞蹈班，一試愛上，並與朋友組成街舞團隊The Quickies。﹙黃舒慧攝﹚

今年24歲的Nicole，去年於朋友組成街舞團隊The Quickies，並於今年三月在首度於香港舉辦的World of Dance賽事中贏得分站亞軍，獲資格代表香港出賽美國，跟全球頂級的舞者一較高下。



比起天份，跳舞更講求練習與合拍，早在大學時已參加Dance Soc（舞蹈學會）並上莊的Nicole，當年當然有較多時間用來練習，但畢業已兩年的她現在當上了一個時常「周圍飛」的空姐，要堅持隨團練習，她便要努力在生活裏作出配合。她說：「團隊平日的排練時間是逢星期三及星期六的晚上十點至一點，但如要應付比賽，我們便會在比賽前幾星期加操至一星期練四至七天。由於工作，我有時需要在長途機上服務，因此常常無法出席排練，因此除每次一落機便趕過去，也會在每知道當月的排練日期後，立即與同事調更。」

人算 更要天算

然而，調更這回事不是常常如願，公司系統規定，每個同事每月只可以調五次，而且航班類型要一樣，個人假期數量也要相乎才可調，加上未必次次都有同事願意調更，所以我常常就如睇股市一樣，會查看系統，看看有沒有人肯調更，很緊張！」不過就算成功調更了，也總有不似預期的事情發生，「例如有次飛美國長途機，但航班卻於美國機場延遲了三至四小時起飛，這使我真的很生氣，覺得調更的安排白費了，真的很無奈。」



雖是努力配合，不過Nicole指每月十次練習中，總得缺席三至四次，「每次出席不了，我都會有點內疚及壓力。雖然在同伴指導下，舞步很容易跟得上，但走位上則要多看幾次片段，然後再親自走幾次才記得熟，真的辛苦了排舞師。」

欣賞The Quickies贏得World of Dance香港站亞軍演出：

多得同事體諒、關心

遇着練習日子，Nicole坦言每天只有約三至四小時的休息，不過再是疲累，也得保持工作上的專業，不會讓工作出錯，「空姐經常要推餐車及送餐，牽涉很多勞力工作，所以睡眠不足及肌肉酸痛對工作有一定影響。」還好她的上司及同事都知道她跳舞這嗜好，常常會好奇地想了解更多，很多同事亦很體諒她，「他們有時會替我推餐車，又會提議我請假看醫生治理拉傷。他們主動提出協助，讓我覺得開心，但也使我感到不好意思，有時我會覺得自己生活及工作都處理得未夠完善。」

Nicole深明疲憊及情緒侵襲皆因休息不足，因此在日常不需工作及練習的日子，她會把握時間休息，讓自己有時間回復體力。問到家人對她在工餘時醉心舞蹈的安排有沒有意見，她說：「他們沒反對，更多的是擔心，擔心我會病倒及太辛苦。其實他們都很支持我，會來看我比賽和表演。」也因此，就算日常的時間分配得很緊湊，她仍盡量會抽時間在放假時與家人飲茶食飯，減少他們的憂慮。

很多人會覺得，讓自己的身心如此辛苦，到底是為了甚麼？Nicole說：「生活自大學起已包括了跳舞一環，很多珍貴的回憶都與跳舞有關，每一跳舞就會感到放鬆和愉快，它已是我生活中不可割捨的一部分。」

排練當日，音樂一播起，Nicole與隊友們便瞬間投入：﹙按圖了解﹚

Nicole希望大家可以享受這次比賽，讓外國隊伍知道香港的舞蹈。﹙黃舒慧攝﹚

+ 6 + 5 + 4

期望獲更多支持

提及World of Dance，Nicole指團隊正進行眾籌，期望獲有心人士支助他們出發。「獲資格到美國參賽是一次很難得的機會，因這是第一次有香港隊伍登上此舞台。然而，我們18位團員中，有很多位是仍未畢業的大學生，要他們每人付出$20,000實在有點吃力，所以我會希望藉舉辦工作坊，讓更多人接觸locking這種舞蹈來籌集資金。」



她亦笑言，現時每月約有二萬元收入，足夠支持是次參賽旅程之餘，在生活上也挺足夠，「支持興趣之餘，我亦堅持會畀家用。而為了這次比賽，我比平時更節儉，減少無謂使費。」她希望自己與隊友可以享受這次比賽，讓外國隊伍知道香港的舞蹈水平，「對我來說，單是能去美國參賽，已是一個很有意義的里程碑。」

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