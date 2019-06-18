【逃犯條例】港人移民台灣門檻低？　一文睇清四大申請途徑要求

政府條訂《逃犯條例》引發巨大爭議，社會矛盾升級，身處亂世，不少人會思考個人前路，而移民或成為其中一個選項。 近年，愈來愈多人關注移民資訊，希望尋找理想家園。對於資金不多的年輕人而言，台灣是一個門檻較低的選擇之一，不過有專門處理台灣移民個案的移民顧問表示，台灣是一個較適合追求悠閒生活的人前往的地方，如果想賺大錢的話，則未必合適。

台灣是不少香港年輕人的理想移居地之一，有移民顧問建議，他們可透過升學途徑移居當地。（資料圖片）

台灣是港人選擇移民的熱門地方之一，移民方式共有四種，包括讀書升學、投資移民、專業移民及創業家簽證。

1. 升學移民

升學移民（01製圖）

朗峰國際移民公司移民顧問Marx表示，如年輕人有意移民台灣，讀書升學是其中一種較容易的方式，而且一共有兩個途徑。

第一個途徑是在台灣完成大學課程後，返回原居地（香港）工作兩年，之後可以相關工作證明向台灣當局申請居留證，在台灣生活，最快一年後便可申請台灣國籍，而在台灣生活的那一年並不一定需要在當地工作。

第二個途徑是在台灣的大學畢業後，在當地工作五年，便有資格申請台灣身份證。不過，Marx指，畢業生在台灣工作並非想像中容易，「公司要向政府解釋為何要聘請外地人而非本地人，所以當地公司會傾向先聘請本地人，香港人如要尋找工作機會，可嘗試到外資公司找工作。」他補充，雖然第一個途徑相對容易，但不少在台灣修讀大學的港人在讀書的四年間建立了生活圈子和人脈網絡，因此不會貿然離開，寧願嘗試在台灣找工作。

Marx又表示，在大學選科方面，在台灣讀任何科目的差異不大，除非是特別專業的科系或表現特別優秀。因此，他建議學生選讀一些較冷門的學科，如獸醫、環境／海洋保育、化妝品檢測等，因為即使日後回流香港，這些學位亦有一定價值，要再找到相關工作的機會也較高。

2. 投資移民

投資移民（01製圖）

如以投資移民申請移民台灣，申請人需在台灣投資 600 萬元新台幣（約 150 萬港元），經審查通過後，便可獲得居留證，然後須在台連續居住滿一年，即可合資格申請台灣國籍。

Marx表示，年輕人即使沒有600萬元新台幣亦不用灰心，因此申請人可先投資較少金額，如150萬元新台幣（約 37.5萬港幣），嘗試在台灣經營生意。這方法亦可獲批居留權，而且如生意營運得好，賺到錢，便可慢慢增加投資額至600萬元新台幣，到時候才再申請定居。他建議港人如落手落腳做生意，經營飲食業會比較容易上手，而且飲食業的事業規模也較易由自己控制。

3. 專業移民

專業移民（01製圖）

顧名思義，專業移民即是透過個人專業知識及技能移民台灣，這些專業資格包括任職律師、會計師、醫生及護士等。Marx指，以專業移民方式移民者，需持有香港認可的執業資格及兩年或以上相關工作經驗。

不過，Marx亦提醒，專業人士移民到台灣後，如只持有香港認可的執業資格，是不能在台灣執業的，因此如希望繼續從事相關職業，便需要在台灣考取當地的專業資格或修讀專業課程。另外，即使成功在台當上律師、會計師等專才，其實工資亦未必如在香港的高，月入只有約10萬至10多萬元新台幣（約2.5萬至3.7萬港元），因此，這個方式比較適合有意到台灣退休的專業人士，如果港人想到台灣搵大錢，就不太適合。

4. 創業移民

創業移民（01製圖）

除了投資移民外，申請人如希望在台灣創業，台灣內政部另設創業家簽證。Marx指，創業家簽證對申請人的要求高，須符合上圖五項要求中的其中一項，「要符合上述條件並不容易，能力咁高的人，亦未必會選擇移民台灣。」

移民顧問Marx指，台灣消費水平不高，但亦難賺大錢，比較適合物慾低，追求悠閒生活的人。（資料圖片）

上述四種申請移民台灣的方法，要求各有不同，有意申請者宜詳加考慮當中細節。另外，也要想清楚自己是否能適應在當地生活及工作，做好相關的準備工夫。

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