【政府工】創科局聘研究主任　月薪38k起　識剪片、玩fb有優勢

創科局日前公開招聘研究主任，雖然此職位只為合約制聘用，然而月薪卻可高達58k。不過此職位對申請人的要求蠻多，除要懂得使用社交媒體、設計及製片外，還要政府體制、社區事務和創新及科技生態系統發展等知識有所了解……

雖然職位是研究主任，但職責所在，可能還要做facebook小編，協助管理社交媒體。（Gettyt/VCG）

入職條件

要成為創科局的研究主任，申請人的學歷和經驗缺一不可。申請者必須持有大學學位，而主修新聞學、傳理學、市場學或公共行政者將獲優先考慮。另外，在取得大學學歷後，還必須持有最少五年的全職工作經驗。

專業知識方面，申請人必須熟識政府體制及社區事務、具備良好創新及科技生態系統發展的知識、以及具有為良好的研究技巧，包括網上資源的運用。有撰寫研究報告經驗者將獲優先考慮。

至於在工作技巧方面，申請人須懂得運用社交媒體平台及研究工具，如有兩年或以上管理社交媒體帳戶／專頁及社交媒體管理公司的工作經驗，將獲優先考慮。此外，具備平面、多媒體設計、版面設計及影片製作的知識和技巧也是必備的入職條件。最後，一般技能方面，申請人的中、英文書寫和語言能力必須良好，及具有出色的溝通、組織及表達技巧。

是次招聘除列出多項學歷及工作條件外，也要求申請人一定要處事成熟、積極進取及可以不定時工作。（Gettyimages/視覺中國）

具體職責

雖然此職位的職銜為研究主任，但由入職條件可看出，工作卻不會僅限於在「研究」之中，因為入職者還需要管理社交平台及少部分的客戶服務。

研究主任具體職責如下：

（a）就與創新及科技有關的事宜（包括社交媒體）進行研究及根據研究及分析結果撰寫報告； （b）協助草擬文稿及演辭； （c）就公眾查詢協助草擬回覆； （d）協助管理社交媒體平台及社交媒體管理公司； （e）協助進行社區參與活動；以及 （f）執行其他獲委派的職務。

創科局研究主任招聘詳情（按圖了解）：

創科局研究主任招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

+ 6 + 5 + 4

獲聘成為研究主任人士可按《僱傭條例》的規定享有休息日、法定假日、年假、產假或侍產假及疾病津貼等福利（如適用），詳情將在獲聘時確定。同時，如入職者圓滿履行合約、而期間一直表現理想，可獲發相等於底薪總額15%的約滿酬金。

成功獲取錄者將按「N仔」合約受聘12個月，月薪38,000元至58,000元，視乎學歷和相關工作經驗而定。雖然是次職位對工作經驗的要求較高，也只得一年合約，但如能做滿一年任職，月薪以$38,000計算，一年已可賺得$456,000；月薪以$58,000計算的話，年薪更可獲接近70萬元。本地新聞及傳理行業一向薪酬偏低，相信一般新聞學、傳理學或市場學畢業生，如果在外打滾五年，同樣資歷在私人市場也未能求得這個價錢的薪酬待遇吧！

此職位的截止申請日期是6月20日下午6點，接受網上、郵寄和親身遞交申請。網上申請者需要於截止申請日期後的一星期內把學士學位的詳情、就業記錄及職責說明、 有關證書和修業成績表副本及工作證明副本送達香港添馬添美道2號政府總部26樓創新及科技局人事組。信封面和文件副本需註明網上申請編號。

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