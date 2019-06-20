【懶人哲學】肥蛋繪本盡錄懶人生活　帶出學生哥、打工仔的心聲

顧名思義，這一本繪本就是畫師肥蛋希望傳授給讀者的「懶人哲學」。在書封上便見十分「到肉」又精彩的一句：「努力唔保證成功，懶惰一定輕輕鬆鬆」相信已經說中了不少打工仔的心聲。人要處理的事有很多很多，事業、學業、家庭甚至愛情，既然一定要做，就只能忙裏偷閒，為自己在工作的狹縫爭取一點喘息的時間。

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閱畢整本書，筆者有感，書中主角與其是懶，倒不如說是「頹」。主角找工作時雖然「頹」着發履歷表，但等待消息時卻忐忑不安，找到工作後，營營役役地上班、加班，「灌」着咖啡來工作，如果是真的懶，大概不會有心力去忐忑、加班和「灌」自己咖啡。因為真正的懶人，只會認真地想辦法令自己做最少的事和花最少的氣力。

顧名思義，這一本繪本就是畫師肥蛋希望傳授給讀者的「懶人哲學」。（肥蛋Facebook專頁圖片）

年輕人為什麼會「頹」？我們一畢業，就像羊一樣被趕上明將壽司那條迴轉軌上，一直轉一直轉，轉到有人（僱主）收留，有時又可能是他飽了還是味道不合預期，只能被放回去繼續轉。即使一早順利找到工作，可能發現現實和想像原來是兩回事：你沒有在做你憧憬的工作，或者你很喜歡你的工作，但你發現職場上總有些事令你心灰意冷。當然世界上總有好的工作和好的同事，但那些大多數都是「別人的工作」和「別人的同事」。想到這裏，是不是更「頹」了呢……

「懶」大多都是我們掩飾自己頹的原因，「我不累，我不是沒有熱情，我不是不在乎，我只是懶！」……但一個人做自己喜歡的事時絕對不會懶。當你喜歡「煲劇」，你只會廢寢忘食地追看；當你喜歡畫畫，你會一直畫；當你喜歡研究歷史，你會一直看書，直到你厭倦為止。為什麼你選擇了懶？就是因為你不喜歡在做的事。

「懶」大多都是我們掩飾自己頹的原因，「我不累，我不是沒有熱情，我不是不在乎，我只是懶！」……（肥蛋Facebook專頁圖片）

可是世界上有多少人能一直做自己喜歡的事呢？所以有時候，懶，其實也不需要什麼冠冕堂皇的理由。而肥蛋的「懶人哲學」大概就是這樣，以下摘錄一些她的懶人哲學範例，看看你是否跟她一樣是個懶人吧……

↓↓↓↓↓【編按：按下圖放大欣肥蛋作品】↓↓↓↓↓

肥蛋談及懶人揾工。（非凡出版社）

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《懶人哲學》，肥蛋著。（非凡出版）

《懶人哲學》

作者：肥蛋

責任編輯：朱嘉敏

出版社：非凡出版

內容提供：獨書人

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「你找到你的《懶人哲學》了嗎？」​】

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