【斷捨離】零食、紙張一枱都係？　直擊收納師K.O.七級亂枱面過程

辦公室的枱面要是凌亂不堪，確會教人感頭痛煩悶，就算想收拾，也不知從何入手。 專業收納師林翠君（Sharon）認為，打工仔工作枱之所以如此凌亂，主要是源於三個壞習慣，她更即席示範於一個小時內把凌亂度達七分（十分為滿分）的枱面整理得整齊潔淨的方法。

Sharon（左）指香港人的辦公桌一旦亂起來就亂得像戰場般：紙張、零食、護膚品和裝飾品等雜物四散，桌面下方則放滿快遞、用不到的書本和其他與工作無關的雜物。（黃舒慧攝）

一切源於斷捨離

就辦公室搬遷作準備，領展早前邀請Home Therapy創辦人、收納師林翠君（Sharon）舉辦工作坊，教導員工收拾及整理辦公室桌面的技巧。Sharon指，其實任何整理收納術都離不開「斷捨離」三個字，而憑她的經驗所得，香港打工仔的工作枱之所以如此混亂，主要是源於三大壞習慣。

三大造成工作枱凌亂的壞習慣（按圖了解）：

解求方案：掌握三個步驟

Sharon表示，要為辦公室的枱面來一次斷捨離，可跟隨三個步驟的做：

1. 【設立目標】想像自己理想的工作空間是怎麼樣，例如，你是喜歡簡約、零雜物的環境？還是有創意的工作枱？ 2. 【將所有物品分類】雖然把所有東西拿出來的壓力非常大，但只有這樣做，才能知道物品的數目，提醒自己勿再過度消費。然後，按照「紙張 > 零食 > 其他雜物 > 有紀念性物品」這次序進行分類 3. 【按照上述次序捨棄物品】根據80/20法則，把80%的東西棄掉，只留下20%真正需要的物品

個案示範：領展員工Julianna

單憑上述的概念解說，讀者也許不易明白箇中道理，因此Sharon便嘗試為領展市場部的員工Julianna收拾工作枱。

Julianna指，她其實搬到這座位只僅僅一年，然而它的混亂程度卻實在嚇人：桌桌上全是密密麻麻的紙山，「山堆」細縫中還夾雜着飲品和零食，桌下則堆放着無數紙袋、包裝盒……Sharon甚至還找到一個全新未拆的燒烤爐！顯而易見，上述所提及的三大壞習慣都可在這桌面呈現。Sharon不禁嘆道：「以十分分來說，這已經有七分（混亂）了。」

在Sharon眼中，Julianna的辦公桌之混亂程度達到七分，但這種混亂程度，在很多辦公室都不難找到吧！（黃舒慧攝）

Sharon甚至還找到一個全新未拆的燒烤爐，身經百戰的她也不禁笑指這實在太經典。Julianna也笑言，曾被同事問及這個爐有什麼用，她就回答總有一天會用到吧……（黃舒慧攝）

評過分後，Sharon便開始動手清理。見她先把Julianna所有物品都拿出來，並分成紙張、零食、其他雜物及紀念品四大類別，然後按照這一次序決定哪些物品丟棄、哪些留下。

Sharon指，之所以由刪除紙張開始，紀念品放最後，是因為後者多附帶回憶和感情，較難捨棄，因此必須放到最後。那麼要一時間丟棄這麼多東西，會否造成過多垃圾呢？Sharon指，「丟棄」其實不一定指要丟到垃圾筒，捐贈、賣出亦是一種方法。

紙張、零食、雜物及紀念品的丟棄心得（按圖了解）：

1. 【紙張】因工作需要，Julianna的工作空間放滿了紙張，甚至還得把它們另放在座位旁的小圓桌上。Sharon指紙張一般佔去辦公桌的40%空間，不過Julianna的狀況卻格外嚴重。其實這也不能全怪Julianna，因為作為Marketing一分子，她需要儲起很多報紙、廣告、小冊子等來日後參考，於是她便抱着「將來會有用」的想法儲起各類紙張，慢慢形成這紙山。（黃舒慧攝）

+ 5 + 4 + 3

整理完畢 煥然一新

整理完畢後，Julianna認同丟棄紀念品最為困難，但為了工作開心些，唯有取捨，亦發現其實有很多東西可以丟棄。（黃舒慧攝）

Sharon是次約花了一小時去收拾Julianna的枱面，可見這「七級凌亂」的工作枱在斷捨離一次後立即變得非常「企理」，煥然一新，成果驚人。Julianna總共丟掉的三大盒的雜物，但斷捨理完後，留下的物品必須再度歸位，整個辦公桌整理術才算大功告成。

為了避免辦公桌愈用愈亂，Sharon強調後續和日常的收納十分重要，並給予以下建議。

日常收納技巧（按圖了解）：

以下兩點亦是值得學習的技巧：

1. 紙張的最終目標是無紙化，所以清理時可以順便把它們電子化，平時收到文件最好馬上留下數碼版本，卡片則立即輸入到電話 2. 物品可根據使用頻率由多至少分別放到抽屜上、中、下格中。換言之，最常用的放最頂層，最少用的擺最低層

整理辦公桌有助提升工作表現

把枱面收拾得整潔，好處不僅能節省尋找物品的時間，而且還有利於打工仔的精神健康。Sharon說：「人體接受訊息的方法，80%來自視覺，因此雜亂的外在工作環境會影響內在的心靈空間。然而，很多時候，香港人會忽略辦公桌上的雜物所營造出來的負能量，結果引起壓力和負面情緒。清理雜物有助釐清工作上真正所需物品，從而理出具邏輯和理情的思緒，提升工作決策能力。」

Sharon提及，整理有助人們認識自我及得到自由。藉此了解個人好惡，並整理人生，擺脫物質、名利、形象、他人看法等束縛。「真正的自由就是沒有物欲，加上事物都是自己100%喜歡和用到的。」（黃舒慧攝）

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