【面試教室】怎掌握小組討論主導權？　較量早在等候時間已開始…

無論你是剛剛畢業的畢業生，還是有幾年工作經驗，想轉新工，挑戰自己的大家，你都會發覺很多「好工」（人工高待遇好）都設有小組討論面試環節。別以為小組討論面試是靠講得多取勝，其實當中亦包含很多暗藏技巧。今天半宅職薯就和大家分享一些心得，讓大家在小組討論面試的時候更有把握。

知己知彼，較量其實早在面試開始前已展開。（GettyImages/視覺中國）

試前準備：打招呼

正所謂知己知彼百戰百勝，在每一個小組討論面試開始之前都會有等候時間。這段時間正正就是大家揣摩對手背景，結交盟友的機會，以防自己在小組討論的時候孤軍作戰。如果可以的話，和對方握一握手，打個招呼：「Hi，我叫Alex」、「你大學嗰陣時major讀乜㗎？」，已經可以大致猜度出對方的心理狀態。例如對方手心冒汗，便反映出心底裏其實十分緊張；而從握手的力度、姿勢，也可以推敲對方是否具有足夠的自信心。

坐在中間位置較有利

至於小組討論時的坐位選擇也有技巧的。如果可以選擇的話，最好選擇坐正中間，面向面試官的位置，這樣不但可以讓你在位置上位於討論的中心，在討論的時候更具壓場感，而更重要的是讓面試官看清楚你的表現。因為殘酷的事實是，如果你在小組討論的時候靠邊坐，而令面試官看不清楚你的話，面試官是不會承認自己因為看不清楚你而不能給予評語的，他反而會寫這個人表現平平無奇，那麼你現再好也是白費心機。

掌握討論主導權

坊間常流傳一個說法，在小組討論的時候一定要第一個發言，以顯示自己的主動性。我個人認為，如果可以第一個發現佔盡先機的話當然好，但現實中的小組討論面試競爭通常相當激烈，大家都爭相當第一個發言人。要是你不能當第一個發言人的話也不需要擔心，你大可以說：「多謝申請人A為我們作了一個開場白，我們現在可不討論一下今次討論的項目和方向」，取回討論的主導權。

見工不同考公開試，講得贏人家不代表一定獲得取錄，最重要還是在討論中表現出適合的心態與智慧。（GettyImages/視覺中國）

發言多少非重點

在小組討論的過程之中，也不是說得多代表一定好。而說話比別人大聲，也不代表你就是小組討論的主席。記得上面提過要了解別人的背景嗎？到這裡便可以大派用場了。在討論中，你可以以主席的口吻邀請其他人發言，令他們充當你的專家顧問：「我知道申請人B大學時主修經濟學，你可以講講從經濟學度有什麼意見嗎？」、「我知道申請人C曾經有什麼什麼的工作經驗，你可以和大家分享下你的見解嗎？」 看到這裏大家自然會問：這樣做會否把表現機會送給其他人呢？答案是不會的。因為在一個會議之中，專家始終是專家，只是提供資訊的人；而會議主席則是平衡各方發言，帶領討論方向，提出結論的人。兩者的功能是有所不同的。

最理想的表現，是可以用論點以及問題去引領整個小組討論的方向，即是在主要事項上提出建議、疑問、作出結論。舉一個例子，如果討論的題目是「求學不是求分數？」，你大可以提出以下問題，例如：「大家不如用兩分鐘時間討論一下求學的目的，先取得共識。」、「大家不如先分析一下分數在求學的作用是什麼？」、「大家不如想一想有什麼教學項目是不能用分數反映出來的？」，藉著提出適當的問題，刺激整個小組思考，引領大家向有創造性、有建設性的方向邁進。

爭取機會做總結

到最後，如果面試官要求一位代表去作出簡報的話，大家一定要爭取這個表現的機會。因為小組討論面試競爭相當激烈，成功的人通常只有零至一個。如果因為怕站在人面前說話而縮到後面的話，成功的機會當然會變得很低。

同場較量，絕不禮讓，要獲人家賞識麻煩努力爭取表現！（GettyImages/視覺中國）

結語

小組討論面試不是中學程度的口試，不是說得多就代表好的，也不是要「講贏人」才為之好。反而要針對每一個人的長處，釋放每一個人的潛能，貢獻於討論之中。要爭取表現，最理想的情況是好像一個會議主席一樣在適當的時候發言，以構思、創見、釋放別人潛能，去帶領整個討論。

半宅職薯

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