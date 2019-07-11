【升職加薪】人工加得500想轉工？份糧攞幾多其實係你自己話事！

每逢年頭，除咗展望將來之外，都係各公司準備加人工嘅時間，喺呢場「年度角力」裏面，你又有冇諗過自己一直都係underpaid？

根據香港政府統計處刊登嘅《2017年收入及工時按年統計調查報告》，喺15-24歲同25-34歲呢兩個年齡層嘅全職僱員裏面，月薪中位數分別係HK$13,500同HK$18,000。

當然，報告裏面仲有按行業去劃分，但如果單純以年齡層計，你又係咪underpaid咗嗰個呢？

喺呢場「年度角力」裏面，你又有冇諗過自己一直都係underpaid？（GettyImages/VCG）

人工加啲啲，走好定唔走好？

人工從來都係一個敏感嘅話題，即使喺好多親近嘅朋友之間，大家都會絕口不提。講得出口嘅人，九成九都係自覺搵得畀人哋多，俗稱「人生勝利組」，又或者打份「風流工」就一世嘅「二世祖」。

筆者就試過有次約班舊朋友出嚟打波，其中一個忽然話：「我做嘅嘢又少過你、搵得又多過你。」跟手再「轉身射個三分波」。當時大家聽到都呆咗，除咗句嘢難聽過粗口之外，仲發現原來社會真係會改變一個人。但與此同時，你又有冇諗過，其實你唔一定要係畀人窒嗰個？

又有另一個朋友以前做過一間賣bb用品嘅admin，過咗半年試用期之後加咗「五舊水」。冇錯，一大張500蚊港紙。

假如我係佢，我會即刻拎張500蚊紙出嚟揼落佢塊面度（如果銀包有的話），跟手就辭埋職。我當時就畀咗兩個字嘅建議佢──「劈炮」。

有所謂「天涯何處無芳草」，假如你喜歡份工的話都叫打死無怨，但若果自己討厭間公司，又要遭人待薄，一切都係自己攞嚟。（GettyImages/VCG）

騎牛雖絕對，切記要搵馬

一直以嚟，老闆同下屬之間都應該係對等，因為當你需要份人工嘅同時，佢哋亦需要你為公司賣命，若然公司唔珍惜你的話，何必留低？縱觀歐洲地區，每年罷工嘅次數同人數仲多過香港為爭取民主嘅遊行次數。而每次罷工後，佢地嘅人工都會有相對應嘅增長。雖然你可以話係文化差異，但同時都可以話係自己唔爭氣。

有所謂「天涯何處無芳草」，假如你喜歡份工的話都叫打死無怨，但若果自己討厭間公司，又要遭人待薄，一切都係自己攞嚟。

相信大家都深明「騎牛搵馬」呢個道理，但知易行難，尤其當社會每日都同化緊你。大家收工都只係想搵一個喘息空間，一係就埋首打機，一係就好似黃子華喺《絕代商驕》裏面咁搵個「樹窿」。

之所以莫講話搵工，連搵男／女朋友都覺得攰。但有咁嘅心態就正中公司下懷，佢地就係因為睇死大家都「離唔開」，於是「大條道理」咁緊隨大市加薪幅度：3.2%，筆者嘗試畀個例子大家：如果你而家月薪$15,000，人工加幅將會係$480，冇錯，係500蚊都唔夠。如是者，當大家喺到騎緊隻牛嘅同時，就會慢慢放棄去搵嗰匹馬。

正所謂「做人做狗自己揀」，當你一邊覺得自己值得更高人工，公司同時間又「度縮」嘅時候，但自己又唔選擇離開，可能係時候要take a leap of faith。希望大家睇完呢篇文之後至少會記住一件事──打工同拍拖如出一轍：要先有人願捱，另一個人先有得打。

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