【移民馬來西亞】憑專業技能獲永居權？　移民顧問：申請門檻極高

馬來西亞政府早前表示，將不會批准反對政府修訂《逃犯條例》及參與示威人士申請長期移居當地的「第二家園計劃」（Malaysia My Second Home programme），那如有意到馬國生活的話，還有其他方法嗎？ 雖然馬來西亞並沒有正式的技術移民政策，但香港人仍能透過申請「Entry Permit」簽證（官方稱其證件為MyPR，又俗稱紅卡），獲得馬來西亞的永久居留權，但有移民顧問，此簽證的申請門檻高，一般打工仔很難獲資格申請。

馬來西亞政府歡迎外國人過去移居退休消費，卻嚴格控制移民入籍申請。（資料圖片/梁鵬威攝）

由於「第二家園計劃」只能算是長期移居，不是移民，申請人無法受僱於當地僱主。如果香港人（和任何外國人）想取得當地永久居留權，並自由受僱工作，就必須申請Entry Permit（入境許可證），獲得永久居留權和MyPR身份證。

根據馬來西亞移民局網站顯示，Entry Permit的申請資格可以分為四大類：「投資者和專家（Investors and Experts(A1)）」、「專業人士（PROFESSIONALS (A2)）」、「馬來西亞公民的配偶及6歲以下的子女」及「計分制」。

四類申請資格中，「投資者和專家」及「配偶/子女」兩種方式的門檻極高，大部份人士很難合乎相關要求，不過據環凱移民顧問公司董事張家禧指，就算港人是以「專業人士」及「計分制」方式申請移民到馬來西亞生活，其實也是充滿難度。

馬來西亞永居權的申請途徑中，適合打工仔有Professional和計分制兩大類，移民顧問張家禧指前者缺乏清晰定義，後者則十分明確，但兩者的門檻都算高。（資料圖片/梁鵬威攝）

「專業人士」

就以「專業人士」這方法為例，下圖就是相關的申請資格：

馬來西亞永居權Entry Permit申請方法。專業人士類別。（01製圖）

其中「傑出的（Outstanding）」一字會令人疑惑甚麼標準才算得上傑出，但得留意，這方面就連官方也沒有詳細的定義。張家禧說：「它（馬來西亞政府）如對專業人士有需求的話，就會寫出來，如它沒寫明就表示要視乎申請人的自身條件。一般而言，大學教授、高薪科技公司的極其專業又稀少的職位都符合申請標準。」

他又指，這類型吸引專才移民的方式其實在國際很常見，「這有點類似香港的優秀人才入境計劃，如果申請人覺得自己足夠優秀，可儘管一試。此外，如申請人已有當地公司長期聘用，成功的機會大增。然而，世界各國都設有給予傑出的行業專才的移民途徑，不只馬來西亞一國。」

計分制

如果申請人覺得專業人士類（Professional）的資格過於含糊，可以選擇透過第四類計分制申請Entry Permit，從取獲得永居權。張家禧指「計分制」的表格把一眾標準列得一清二楚，申請人只要據此計算自己是否合乎資格就可以，而在以下七個計分標準中，申請人要最少取得65分或以上，才符合資格提交移民申請（第八項為取消申請資格原因）。

計分制移民馬國計算方法（按圖了解）：

張家禧指總體而言，馬來西亞的技術移民門檻高，就像香港的優秀人才入境計劃，並非很多人會申請，亦不是很多人有資格申請，不太適合一般打工仔申請。

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