【移民馬來西亞】藉計分制申請移民？　試用30歲打工仔計算難易度

受着《逃犯條例》修訂一事影響，有些人已開始有移居他地生活的打算，而馬來西亞的「第二家園計劃」（Malaysia My Second Home programme）由於申請門檻較低，因此獲不少港人關注。不過得留意，這計劃是不容許移居人士在十年的居留年期內工作，要是申請港人還年輕，只得二十多三十歲，難道就要把人生光輝的十年都浪費掉嗎？ 想移居馬來西亞，其實還有其他方法的。雖然馬來西亞並沒有正式的技術移民政策，但香港人仍能透過申請「Entry Permit」簽證（官方稱其證件為MyPR，又俗稱紅卡），獲得馬來西亞的永久居留權，但有移民顧問，此簽證的申請門檻不低，打工仔宜先作自己評估，了解自己是否符合相關資格才好作申請。

馬來西亞政府歡迎外國人過去移居退休消費，卻嚴格控制移民入籍申請。（資料圖片/梁鵬威攝）

馬來西亞的「第二家園計劃」雖然只是一個移居計劃，不是正式的移民，不過由於只要是馬來西亞的承認的國家的公民都可以申請，加上申請門檻較低，因此吸引到部份港人作考慮。

「第二家園」計劃申請須知（按圖了解）：

不過要留意一點，由於「第二家園計劃」的申請人無法受僱於當地僱主，因此對年紀較輕的申請來說，要在移民的十年間完全放棄事業，其實並不容易，而且也要確保自己有足夠的財政能力應付未來生活才行。因此，如果香港人（和任何外國人）想取得當地永久居留權，並自由受僱工作，就必須申請Entry Permit（入境許可證），獲得永久居留權和MyPR身份證。

了解大馬技術移民要求

根據馬來西亞移民局網站顯示，Entry Permit的申請資格可以分為四大類：「投資者和專家（Investors and Experts(A1)）」、「專業人士（PROFESSIONALS (A2)）」、「馬來西亞公民的配偶及6歲以下的子女」及「計分制」。

據環凱移民顧問公司董事張家禧指，「投資者和專家」及「配偶/子女」兩種方式的門檻極高，大部份人士很難合乎相關要求，至於以「專業人士」及「計分制」方式申請移民，雖然難度亦是不低，不過有意申請者還是可評估一下自己是否合乎相關資格。

馬來西亞永居權的申請途徑中，適合打工仔有Professional和計分制兩大類，移民顧問張家禧指前者缺乏清晰定義，後者則十分明確，但兩者的門檻都算高。（資料圖片/梁鵬威攝）

「專業人士」

就以「專業人士」這方法為例，下圖就是相關的申請資格：

馬來西亞永居權Entry Permit申請方法。專業人士類別。（01製圖）

如若要藉「專業人才」方式移民馬來西亞，其中一項要求是需要深思的，就是什麼的標準才算是「傑出」（Outstanding），因為這一點是連當地政府也沒有在官方網頁作出詳細定義。張家禧說：「它（馬來西亞政府）如對專業人士有需求的話，就會寫出來，如它沒寫明就表示要視乎申請人的自身條件。一般而言，大學教授、高薪科技公司的極其專業又稀少的職位都符合申請標準。」

他又指，這類型吸引專才移民的方式其實在國際很常見，「這有點類似香港的優秀人才入境計劃，如果申請人覺得自己足夠優秀，可儘管一試。此外，如申請人已有當地公司長期聘用，成功的機會大增。」

計分制

如果申請人覺得專業人士類（Professional）的資格過於含糊，可以選擇透過第四類的「計分制」申請Entry Permit，從取獲得永居權。張家禧指，「計分制」的表格把一眾標準列得一清二楚，申請人只要據此計算自己是否合乎資格就可以，而在以下七個計分標準中，申請人要最少取得65分或以上，才符合資格提交移民申請。

計分制移民馬國計算方法（按圖了解）：

不過要在「計分制」中獲65分或以上，對年輕的香港人來說也不容易。以一名現年三十歲（5分），持碩士學歷（重點專業）（15分）、未曾在馬來西亞作長期逗留或工作（0分）的打工仔來說，他的得分只有20分，離要求的65分有很大距離；就算加上「銀行存款」、「房地產投資」及「商業投資」所獲的得分（各項投資每投資十萬令吉可獲1分，最高5分，三個項目最高可獲15分），也只得35分。除非閣下是懂得馬來西亞語、在當地有工作經驗並有直屬親人在當地吧，如連同這些條件計算，或許會較有機會達標。

總括而言，比起藉技術移民移居馬來西亞，申請「第二家園計劃」以獲取十年居留權的移居方法會是較容易成功的，不過受着移居期間無法工作的限制，申請人最好還是預留更多資金應付日常及不時之需。

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