接過DSE放榜成績後，就要考慮有意選修的學科吧！不過要在如此年輕又沒什麼社會經驗下作出如此大的決定，真的不會出錯嗎？ 能一步便下最準確的決定當然最好，但人生漫長，錯了慢了，不怕，知道自己想要的是什麼就好。就如在大學時選讀護理系，曾任職精神科護士的班比（王文杰）般，幾年前決定放棄人家眼中人工高、工作又穩定的專業身份，轉而當上收入和工作機會不穩定的舞台劇演員……

班比正在夢飛行合家歡劇團綵排將於7月公演的舞台劇《阿拉丁神燈》，他扮演主角阿拉丁。﹙黃舒慧攝﹚

曾是專業護士

採訪當日，班比正在夢飛行合家歡劇團綵排將於7月公演的舞台劇《阿拉丁神燈》，他扮演主角阿拉丁，除了唸對白的文戲外，他還需要跑跑跳跳，「最重要是與小朋友有互動，因為這是合家歡劇目，有小朋友參與演出。」

眼前的班比，就連在綵排時都很雀躍，那種對演出的熱愛是任誰都可看得出來。不過未必人人知道，他以往曾當了兩年精神科護士。「那時我的工作主要是照顧正在復康的病人，我會不時安排活動讓他們參與，如話劇遊戲、角色扮演等，從而讓他們更加認識自己並改善他們的人際關係，令他們變得更自信和開朗。」

任職護士從來不輕鬆，例如他那時要負責照顧十五至十六位病人，便得將他們每一位的病歷、人際關係、與家人關係及其他喜好習慣等都一一記住，壓力實在不輕，還好兩年的護士生涯也順利度過。

班比曾是精神科護士，亦參與很多表演：﹙按圖了解﹚

班比﹙左﹚曾擔任兩年精神科護士，他自言很喜歡自己的工作，希望轉換一個形式去實踐自己的理想。﹙被訪者提供照片﹚

用另一種方法幫人

其實班比早在中學時已接觸舞台劇，不僅曾獲最佳男演員等獎項，也很享受有觀眾為自己拍手的感覺，這個興趣至他上了大學及當了護士時都仍在繼續。不過亦是這原因，令他甘願放棄護士專業，轉而追尋演戲夢的原因：「那時我參與了很多社區性的演出，發現表演原來對不同年齡的人都很有意義。我覺得護士的職責是在病人生病後，才去協助他們康復，但藉戲劇表演，我卻可在人們生病前已能滿足他們的心靈。我很想用另一個方式去幫助他人。」

經過多番考慮後，班比決定考演藝學院，報讀演員課程：「面試分三輪，分別考核唱歌及肢體動作、演戲及獨白，不過我早在第三輪考試前已辭了職，因為若待獲得取錄時才辭職，我就會趕不了開學。」

如此不就是破釜沉舟的一着？但他卻不以為意：「那時就算演藝不收我，我都可以嘗試做其他工作，只要不令自己後悔便好。」還好，他最後還是入讀了演藝並順利畢業。

在演藝讀書不輕鬆，但班比卻得到很多演出及工作經驗﹙按圖了解﹚：

班比﹙右﹚在演藝學院的畢業作品《蝦碌戲班》，他飾演霍仔。﹙被訪者提供照片﹚

+ 3 + 2

追夢不代表放棄承擔

不少朋友都認為班比放棄專業人士的身份、穩定的工作時間、護士的高薪去追尋演出的夢，真的捨得和習慣嗎？他笑言，當演員與當護士，在薪金、工時及工作量方面都一定有明顯差別，但他沒有後悔。「當護士時，月薪約$27,000，而且我那時的崗位更不用輪班，每日返八收五，非常穩定；現在當演員，除了接舞台劇的工作外，我也不時主動擔任平面廣告、電視廣告、微電影、電視劇及雜誌模特兒等工作，不過月入只有$10,000至$15,000。還好我平時很少用錢，所以沒有怎麼習慣。」

雖然演出帶來的滿足感是當護士時沒有的，不過這始終不能拿來開飯，遇上工作量不穩，真的手停口停時，他亦有所憂慮，「我試過整整一個月沒有工作在身，但又試過一個月有六個項目在手，工作很不穩定。倘若沒有工作在身，我會讓自己休息或做兼職幫補，如教戲劇班及在演藝學院當兼職前枱工作人員。」

薪金少了，大不了節儉一點捱下去，但追夢卻不代表可卸去對家庭的責任。從社會工作者變回學生，班比曾與哥哥發生爭執，「我的媽媽對我當演員沒太多意見，甚至是支持我這決定的，不過我的哥哥卻很反對，因為他怕我讀演藝會無法給予家用，令家庭的負擔全都落在他身上，我倆甚至因此吵了一場。」為此，他更提醒自己在追夢時要兼顧對家庭的責任，「還好我一直有儲錢，學費亦是由自己負責，我在在學期間更申請了很多獎學金，所以由讀演藝到今天，我都有畀家用，不讓家人擔心。」

他指最近的工作行程緊密，採訪當日都有綵排練習﹙按圖了解﹚：

綵排不單要練習對白，還需要練習動作場面。﹙黃舒慧攝﹚

+ 5 + 4 + 3

願望：培育社會新一代

今年五月，班比加入了夢飛行合家歡劇團，他希望日後可以多參與從小朋友成長角度出發的劇目，「很多同學畢業後都選擇加入劇團，但我想找到一個與自己有相同想法的劇團才加入。我希望可以為培育社會新一代出一分力，協助他們成長，亦希望讓小朋友藉與家長有更多互動，改善他們的家庭關係。」

重看今天，班比並沒後悔當日放棄當護士的決定。對他來說，讀書讀什麼科目都不重要，最重要是在生命中找到人生意義與存在價值，「當清楚自己的人生目標，工作其實只是不同的實踐方法而已，所以人生不應被科目和職業規限才是。」

﹙黃舒慧攝﹚ 後記：挫折令人成長 當演員如此辛苦，班比會否有想放棄的時刻？他笑說：「常常都會遇到很大挫折，因為演不同角色，需要很多人生經驗，當遇到某些自己駕馭不到的角色時，就會很灰心。但我會找朋友傾訴，令自己知道即使現時演不到，但不代表日後做不到，因為人成長會有不同的經歷累積，可能到某個時間，我就可以掌握角色的心理，處理得更好。」性格樂天的他，不會讓自己想太多，並以下一個角色下一段人生來令自己有所成長。

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