【搵工】實力不足仍獲取錄？　調查：滿足三個條件，八成僱主願請

打工仔在搵工時或會想，企業在挑選人才時，會從專業技能還是文化契合方面先作考慮。就此，招聘公司Robert Half便以本地IT業的僱主為調查對象，查詢他們在這方面的意見。

專業技能和經驗仍是本地IT老闆請人時的第一考慮因素，但講求硬條件之餘，他們都認同軟技能、文化契合的重要性上升中。（資料圖片/（梁雪怡攝）

企業渴才，但怎樣的人才更易獲得僱主賞識呢？招聘公司Robert Half早前進行調查並訪問了75位本地企業的資訊總監或科技總監，發現「硬技能」雖仍是企業最重要的考量因素（49%受訪者會從經驗及專業技能挑選人才），但原來亦有三成半（36%）受訪者認為擁有軟技能及適合公司文化才是挑選人才時最重要的考慮，至於視求職者潛質高低為最重要的亦有29%。

Robert Half從是次調查發現，求職者只要滿足以下三個條件，逾八成的企業便相信他們找到合適人選，該3個條件是：

1. 該求職者的潛質是否適合公司使命、價值觀或實踐方式？ 2. 該求職者追求的事業方向是否適合公司使命、價值觀或實踐方式？ 3. 該求職者的個人價值觀是否適合公司使命、價值觀或實踐方式？

招聘公司Robert Half、本地IT老闆都認為，培訓能夠把 乏專業知識但具潛質的新人培養成合適員工。（資料圖片/黃寶瑩）

是次調查也強調了培訓的重要性，包括新員工入職前後的培訓，並指提升技能有助成功招聘。如何缺乏專業知識但具潛質的新人培養成合適員工呢？本地IT老闆認為外部培訓（31%）及內部培訓（25%）是關鍵。

Robert Half 香港副總監劉詩慧指出，現今的招聘主管的期望很高。他們一般會物色的人選，都能滿足三個條件：具所有技術要求、具出色軟技能和可融入公司與團隊。然而，隨著本地IT人才爭奪持續不斷，她建議僱主們應該對這些條件訂下優先順序。

她表示：「IT僱主以專業技能和經驗為評定頂尖人才的重要指標。然而，若企業忽略了軟技能及良好的文化融合等重要因素，便有機會錯失優秀人選。若因為求職者欠缺了某些可透過專業培訓來改善的非關鍵專業技能而不予錄用，只會加劇技能短缺的情況，阻礙本港IT行業發展。」

她亦認為，企業有需要在招聘時取得一種平衡，「為了聘請最合適的人選，IT僱主需要在員工經驗、技能和個性上取得平衡。同樣地，精明的求職者亦要考慮最適合他們的企業文化，在接受職位前應該先了解公司的價值觀和使命。良好的文化融合可提高工作滿足感、投入度和忠誠度，有助於提高員工的生產力和表現更出色，長遠來說有利僱主和求職者。」

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O