【職場熱話】沖廁唔乾淨、地下有尿清　網民：阿姐清潔完又出現番

公司廁所是不少打工仔的避世天堂，不少人喜歡在廁所內休息、玩電話，不過，要是內裏的環境及衛生狀況欠佳，那別說是用來避世，單是要去如廁都需要無比勇氣。 Facebook專頁「奴工處」日前有打工仔投稿，表示公司女廁的多格馬桶常常有未沖得乾淨的屎漬，地下亦有尿和尿漬，即使清潔姐姐處理過後，這種惡劣狀況很快又再出現，因此希望向網民徵集意見，尋找解決方法。

乾乾淨淨的廁所還可算是一個避世天堂，但要是惡臭難當，污漬處處，相信從視覺與嗅覺上已教人受不了。（視覺中國）

早前有網民向Facebook專頁《奴工處》投稿，指她任職公司的女廁廁格衛生狀況糟糕，「有屎漬未沖乾淨，地下有尿同尿漬」。由於清潔姐姐日常只會清潔馬桶，卻不會拖地，加上糟糕程度總會重複出現，使整個廁所變得愈來愈臭。

這則投稿引起了不少網民共鳴，有人也分享自己曾遇過的噁心狀況，也有人討論公德心與責任感的問題，亦有人指廁所的衛生水平反映人文質素，因為如果每個人只顧一己私利，結果只會令廁所衛生程度每況愈下。

原貼分享：

網民就公司廁所污糟發表意見（按圖了解）：

（01製圖）

責任豈在姐姐身上！

由幼稚園開始，公德心已是公民教育的重要課題之一，所謂公德心，是指公共區域的道德心，要尊重別人、設身處地為人著想，不要造成別人的困擾。以公司女廁衛生情況差劣為例，如果打工仔只顧個人方便，認為有人為你「執手尾」便為所欲為，以「無影凳」或踩上廁板等方式去廁所，又胡亂掉棄衛生巾等，那實在是非常自私。試想像，如果這是你家的廁所，你能接受滿地尿嗎？如果你是清潔姐姐，每天對著這些屎尿漬又作何感想？即使是作為用家，如果你非常尿急，但一進廁格發現有經血漬、屎漬，相信你也會感到相當無奈。

其實，單靠清潔姐姐的努力很難保持廁所長期乾淨，每一個廁所用家也應該有自覺，在如廁後簡單清潔自己造成的污漬，以及在如廁前先放好廁紙在馬桶內，避免屎漬出現，也是保持公司廁所潔淨及衛生的簡單方法，否則大家只會成為弄髒廁所的幫兇，令環境變得愈來愈差。

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