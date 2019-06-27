【升職攻略】資歷就是瑰寶　跟老油條打好關係　隨時可借力上位

在職場打滾幾年，大家一定會留意到職場中有一個特殊階級－老油條。這個特殊階級，表面上是簡單的東西也不用他們做，複雜的東西也不輪到他做。每天返到公司就好像是無所事事。但凡事都有好的一面，大家又有沒有想過他們可以成為你在職場上位的貴人呢？

老油條同事做事早已沒有火氣，但以經驗及辦事能力來說，他們仍是值得學習的對象。（Photo by Mimi Thian on Unsplash）

大家可以先設身處地在老油條的角度想一想：已在職場打滾多年，熟悉職場文化及公司不明言但卻存在的要求，他了解老闆的口味和底線。單憑這些經驗，已足以讓他們駕輕就熟地應付不同工作。

不過與此同時，他們也是無欲無求的一群，不求有功但求無過，所以在工作上不會和小薯爭功。他們所受的不是最低工資，但一定支持「最低工夫」－ 凡事用最少的工夫去做到僅僅達標，而又不至於令上司開口批評的水準。這種技巧，沒有十多廿年的經驗也難以拿捏得到。

而作為辦公室小薯的大家，其實可以藉老油條的功力成為自己的上位助力。

1. 借助舊有資料

老油條通常熟知上司的口味和要求，也擁有大量經過上司審批的舊資料。舉個例來說，如果上司要求你寫一份paper的話，你大可以在上司面前滿有信心的應承，然之後再請老油條給你一些舊文件作為source參考。到了paper完成遞交給上司的時候，上司自然會覺得你在不用指導太多的情況之下也能交出達標的作品，在他心中贏取一個好印象。

（Photo by Headway on Unsplash）

2. 借助人事脈絡

老油條也通常熟知公司的人事脈絡，清楚了解公司有什麼資源。所以工作上如有需要其他部門的協助，老油條可以幫你打個電話或者說兩句好話，搭通天地線，往後做事自然暢順得多。

3. 獲知上司的口味

老油條的另一個特色就是不喜歡直接向上司匯報事情。首先，向上司作出匯報本身已經是一種工作壓力；其次，每當匯報之後，上司都會給予一些feedback（通常是額外的跟進工作量），這些都是老油條極力避免的。但作為一個充滿上進心，一心想上位的小薯，向上司匯報又是一種表現方式。在這裏，讓我給大家一個小小的建議：在向上司匯報之前，大家可以先向老油條「索料」，了解上司通常會提出什麼問題，讓自己作出充分準備，在上司作出提問的時候流暢的回答。

老油條不願上位，也不會阻礙你上位，要是你的拼搏可減輕他們的工作量，他們自然更樂意助你一把。（Photo by Nik MacMillan on Unsplash）

4. 小恩小惠贏取老油條的心

說到這裡，大家一定會問：「那些老油條是欠你的嗎？為什麼一定要幫你這個小薯？」大家又再次設身處地站在老油條的角度想一想－既然升職無望，自然會特別希望得到一些小恩小惠作為幫補。有時候請他飲一杯奶茶，一件蛋撻，便足以贏取老油條的心。在老油條發表他們的偉論的時候，不妨給他一點尊重，表現得覺得有趣幽默。你尊重老友條，他們自然會投桃報李，在有需要的時候幫助你。

結語

職場上的進退得失，往往取決於能否贏得其他同事的支持。而那些具有相當經驗，卻又不求有功但求無過的老油條，就能成為你事業中的秘密advisor，減少碰釘的機會，甚至能夠協助你摸清上司口味，成就一番表現。

半宅職薯

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