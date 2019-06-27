【致青春】別讀PhD、早點認定另一半　30歲前應明白的10件事

人生有一段神奇時刻，就係18-21歲左右幾年，最青春，最熱血。在大學Lecture與Hall的活動之間，無論係HKU人去西環食糖水，定CUHK的同學仔在馬料水星空下的草地，談理想，論人生，天文地理以至學系女／男神的動態無所不談。去Exchange的更加係經歷活在雲端的一年。

20-30歲的你終於都要降落，回歸現實。（《那些年，我們一起追過的女孩》劇照）

然而，一如《那些年 我們一起追過的女孩》亦在平行時空下落幕，大學生轉眼亦投入職場。相比大學時「在雲端」的Magical Moment， 20-30歲的你終於都要降落，回歸現實，返到呢個叫HKG的地方，面對各種Realities。

20-30歲，可能係人生最Defining的十年，像火車總站的轉盤，指向你人生的路向，東西南北任你行：結婚生仔定Working holiday，讀書進修定創業。人生的方向與高度，可能有70%取決於呢關鍵十年。咁究竟，如果現在你20歲出頭，呢十年應該如何自處？如果你剛剛過了29+1的門檻，又有咩嘢，you wish you had done／known better？

1、早啲搵人生另一半，尤其女生

呢個擺第一，因為可謂「重中之重」。即使政治不正確都要講：

Fact 1：香港而言，呢個係個女多男少的年代；

Fact 2：女生27-28歲後，尋找另一半的難度係Exponentially的增加。

邁向30歲的朋友肯定會發覺一個現象，就係好多好多女仔朋友都Single，而且開始放棄希望。基本上無乜真正選擇：

正路同齡男仔大部分已經結婚，年紀大的就係剛離婚，年紀細過自己的唔會考慮。因此好容易陷入進退不能的困局。當然，做女強人／自由身都冇咩唔妥，但假如以成家立室為目標的（傳統來說係個Norm），就最好認清呢個事實。

邁向30歲的朋友肯定會發覺一個現象，就係好多好多女仔朋友都Single，而且開始放棄希望。（《29+1》劇照）

2、承上題，可行情況下，盡早結婚生仔

當然，同上面第一條一樣，呢個睇起來好Patronising。但事實上，人類女性的Fertility在30歲開始下降，廣東人俗語「有仔趁嫩生」，確有洞察生物學的傳統智慧。

呢個係新加坡已故總理李光耀都大力鼓吹的家庭計劃，唔信就睇片。

3、唔好讀 PhD

香港的國際關係超級KOL沈旭暉博士，同埋Ben Sir等（都係博士），都以過來人身分不停宣揚「讀博害人」的經歷／觀察。當然，仲有上面的李光耀影片，都係話讀PhD不如快啲搵返個男朋友，快啲生小朋友。

4、讀書重要 但吸收真正「知識」更重要

唔好搞錯，雖然話唔好讀PhD，但學歷依然非常非常重要。

你讀書同學的「氛圍」，好大程度界定了你的視野。普遍而言，讀書勁的人比較Ambitious。 但更重要的係Book-smart與Street-smart兼備，缺一不可。

真正的知識，在於你對身邊事物（自己、工作、家庭、人際關係），以至到社會大事的洞察力（Insights）。你有幾了解自己？你有幾了解工作、社會等等？ 有咩事情你認識，咩事情你唔識，有咩事／技能係你需要識？ 好好想清楚，越早越好。

真正的知識，在於你對身邊事物，以至到社會大事的洞察力。（《房仲女王》劇照）

5、對自己坦誠

「如果 活著能坦白 舊日所相信價值 不必接受時代的糟蹋」

20-30歲剛出社會，容易被好多「捷徑」吸引，做一些違背自己初心與價值觀的事。大部分未必係大奸大惡，但其實，呢個世界有好多條路，唔一定要揀一條自己唔想行的路，先可以去到自己的目的地。更要小心的是，為了達到某個目的地而走捷徑，好多時候End up去了一個錯晒的終點。行錯路， 回頭已是百年身，其危險不可不察。

6、對自己好啲，但唔好令自己太舒服

聽起來好自相矛盾，但其實人生就係咁，維繫一個Balance殊不容易。介乎Hea懶頹與Chur住OT爆肝再讀Master的兩種生存模式之間，有好大空間，要自己拿捏。

20-30歲剛出社會，容易被好多「捷徑」吸引，做一些違背自己初心與價值觀的事。（《無法成為野獸的我們》劇照）

7、唔好病 Never get sick

SJ曾經同一位成功的前輩交流，問佢事業成功之道。除了其他大路嘢（努力，有Integrity）以外，仲有一項，就係Never get sick。 健康就係財富。 病咗就做唔到嘢，而且畀一億你都冇用。

好多嘢在控制以外，但起碼控制到的就做：每日飲8-10杯水、注意飲食（低油鹽糖）、唔好食煙、少飲酒、休息夠、多運動、心情放鬆等等。

8、事業路向：Think beyond 5 years



絕大部分人沒有選擇事業的機會，只係隨波逐流地流响唔同行業唔同公司。 搵到一份好工好重要，尤其係StealJobs上面評分過5的公司，人工高腦細好，確實唔容易。

但更具挑戰，係你要做一個人生長遠規劃，最好以5年為單位。 5年後，你仲會做你𠵱家的工作嗎？你仲願意做嗎？你會上升到一個咩職位？呢個係微觀分析。宏觀分析，就係好多人成日話，咩AI會取代的20個工種之類，雖然看似Remote，但都一樣值得思考。因為四個字：「未來已來」。

總之，明明可以奮發向上，又何必渾渾噩噩？30歲打後，當然一樣可以轉行／轉型，但體力與魄力始終不及20-30歲時。

5年後，你仲會做你而家的工作嗎？你仲願意做嗎？你會上升到一個咩職位？（《我要準時放工》劇照）

9、你的 Edge 在哪裡？

每個人出來社會，都想在某一範疇獨當一面。無論人工高低，發唔發達都好，都起碼有一樣嘢，你係幾Proud of自己的。

20-30歲的十年，可能係你尋找自己的「Edge」的最後十年。當然，更好係中學、大學年代已經尋找到自己的強項。 但假如未有，20-30歲時應該努力發掘出來：有啲人語言天份高，英文勁，天跌落嚟去補習教英文都開到飯；有啲人數口精，Spin下就變做STEM精英，科技公司甚至銀行爭住請；仲有人把口叻，識同人溝通，做銷售類工作一流。

當然唔係侷限於以上，哪怕係你砌LEGO砌得出色，都可能變為一盤事業，who knows！

（《房仲女王》劇照）

10、珍惜家人

不厭其煩講，出來社會才明白父母是真正「Got your back」的人，𠵱家啲人興玩YOGA，打籃球踢足球私League，做運動跌到整親腳要入醫院，始終99%都係家人陪你去醫院，而非你球場上的戰友。當然朋友都好重要，但家人往往係另一層次的支持，而且往往容易忽視，容易take for granted。

20-30歲，多啲同家人傾計，多啲同家人出去玩吓，多啲幫吓手。可以家庭融洽，又何必關係疏離？

20-30歲，多啲同家人傾計，多啲出去玩下，多啲幫下手。（《幸福一家人》劇照）

SJ結語

人生要真正活得好，談何容易。20-30歲，其實係要好好經營。不要相信一切有下次！

【原文轉載自StealJobs.com。StealJobs全面透露各行各業人工，工時，晉升前景，以及入行攻略，歡迎匿名提供收入資料。】