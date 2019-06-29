令你「飯氣攻心」的六個食物元兇　OL最愛沙律、珍珠奶茶都有份！

相信大家都試過食完lunch後個腦「塞嗮車」，完全function不了的苦況。試想想，你今天下午需要見一個大客，可是你豐盛的午餐令你飯氣攻心。集中不了的你在會議中不斷靈魂出竅，連客戶問你什麼問題都不知道！到底為甚麼吃完飯後我們會咁眼瞓？

康奈爾大學營養與心理學教授David Levitsky解釋，所謂「飯氣攻心」的成因是血液流動的更改。

一般人會說，是因為你吃太飽，血流全流到去胃。康奈爾大學營養與心理學教授David Levitsky解釋，所謂「飯氣攻心」的成因是血液流動的更改。食物進入胃部後，身體知道自己要開始消化食物，所以將血液從大腦和肌肉轉移到胃腸。血液離開大腦時，我們會感到疲累，容易打呵欠。

其實除了吃多少外，吃甚麼都會讓我們不由自主地感到困倦。

以下分享大家六大容易令人嗜睡的食物，快看看自己有沒有「中招」！

火雞三文治

和牛奶一樣，火雞含有豐富色胺酸。在美國，人們會吃火雞慶祝感恩節，有很多人在吃飽喝醉後，會在沙發前呼呼大睡！這種現象被稱為「Food Coma」，飯後打瞌睡，不論如何都沒能集中，這個情況叫 「food coma」！Coma直譯為昏迷，也就是說，吃飯後我們不止會打瞌睡，有人更可能睡到好像昏迷一樣！

如果你去Subway買三文治，不止火雞片，連麵包都會讓人渴睡！與米飯、粉麵一樣，麵包類的碳水化合物在短時間提供能量，可是之後就人體大量分泌胰島素，讓人疲憊！你可以選擇麥包、多榖包等等。根據美國農業部，這些包纖維含量比白麵包高一倍，比白麵包更能夠穩定血糖，避免血糖大起大跌。

▼▼按圖放大，看餘下五種容易令人飯後「釣魚」的食物▼▼

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