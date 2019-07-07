【人際關係】社交圈會隨年紀收窄？　研究：仍會識新朋友，不過…

隨着年紀增長、大家各自走上不同的人生，你會不會覺得認識新的人、交新朋友的頻率愈來愈往下滑呢？究竟，這種狀況是從我們幾歲時開始的呢？

隨着年紀增長、大家各自走上不同的人生，你會不會覺得認識新的人、交新朋友的頻率愈來愈往下滑呢？（GettyImages/VCG）

隨着年紀 社會互動怎麼變？

2016年，芬蘭阿爾托大學科技學院和英國牛津大學的實驗心理學共同進行了一份研究，想知道人們社會互動的狀況會隨着年紀出現怎麼樣的變動——並決定透過打電話來進行分析。

研究大家的電話怎麼打

該研究團隊透過一家在2007年開始營運的歐洲電信公司取得320萬名使用者的手機通聯紀錄，所有通話者的身份皆為匿名，研究者只能知道通訊者的年齡、性別。接着，他們便針對這些人在一定期間內（可能是幾個月、也可能是一整年）的通訊模式、頻率、打電話的時間等等來研究。

答：25歲

而以結果來說，25歲就是互動人數開始下降的轉捩點。

從圖表可以看出，隨着年紀增長，人們社會互動的人數會在25歲達到高峰，之後就一路下滑。（研究圖表網頁截圖）

高峰後，一路往下滑

在25歲之前，不論男女，其互動的人數會不斷攀升，並在25歲來到高峰——平均女生會接觸17.5人、男生則為19人；但在接下來，他們的互動人數就會不斷往下掉，且男生的互動人數會超過女生，不過在39歲時，女生的互動人數會反而會超過男生（女生 15人、男生 12人），一直到80歲，兩者的差距才會逐漸消失，這時的女生平均會與8人互動、男生則為6人。

從廣泛到內斂

對於這樣的結果，研究推測人在年輕時多半會參與不同群體並廣泛交友，但到一定年齡後，他們就會從中決定出一些真正重要、有價值的朋友。

不是不交新朋友......

有參與研究的學者貝塔恰莉雅（Kunal Bhattacharya）進一步解釋道，人們還是會因為家庭的關係開發出新的交友圈，但相較來說，那些「普通等級」的親友數會不斷下滑，她說：「人們會更專注在維持特定幾段關係。」

雖然社群網路的發展對已經對社會互動的方式產生莫大影響，但研究相信分析打電話還是有效的。﹙韓劇《未生》劇照﹚

80後的互動對象：孩子、孩子的孩子

至於人們步入老年後，社會互動人數就不再下滑的情況，研究認為這多半是因為直到他們過世前，他們的互動對象就會以小孩、孫子為主。

當這個肩膀在數千公里之外

不過要注意的是，在社群網路極為發達的現在，社會互動的方式不一定是透過打電話來維持的，但研究指出，過去也有研究發現受試者與朋友親友使用電話聯繫的頻率，和他們實際面對面互動的頻率有關聯。有參與這研究的學者鄧巴（Robin Dunbar）便說：「網路雖然可以讓你跨越地理的限制，但是當你想哭的時候，一個距離好幾千公里遠的肩膀可能還不夠好。」

總之，生活圈縮小其實並不反常。﹙GettyImages﹚

從探索到穩定 從數量到品質

其實，紐約市立大學布魯克林學院過去也有一份關於朋友的研究發現了類似的狀況，認為人們在20多歲的時候仍在自我探索，所以會想要多交一點朋友，但隨着他們邁入30幾歲、對自己想要追求什麼有更具體的理解、生活也已經開始穩定下來了時，自然會轉而重視友誼的品質。

朋友愈來愈少？沒問題的

總而言之，雖然許多人總說多跟人互動總不會錯，但是當你發現你的朋友、可以聊天的人好像不如以往時，不用擔心，這也是沒有問題的啦！

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】