【Intern】暑期煙腸求生四件事︰勿過份專注工作　忽略建立人脈！

嚴格而言，我們畢業後的首份工作不算是我們「第一份工作」。通常，我們真正的「第一份工作」是實習。雖然實習可能是我們履歷上最短的工作經驗，卻帶給我們最刻骨銘心，甚或令人尷尬的回憶。 你或許雄心壯志，逼不急待在實習中大展拳腳。在你開始實習前，讓我分享幾件我希望當年實習前自己知道的事。

謙恭虛己，面帶笑容完成任務，並從中證明自己的能力，上司就會信任你，讓你負責更複雜有趣的任務。（電影《見習無限耆》劇照）

1.「第一印象很重要」——謙恭虛己

在學校，你或許是個學霸，在同輩之中鶴立雞群。可你一踏進新公司，那就是一個嶄新的世界。在公司外，你是天之驕子，是有名大學的學生，家庭背景良好。進入公司後，你卻變為買咖啡的跑腿。不少大學生都難以適應這差異。你或許會覺得自己負責的事情很無聊和沉悶，甚至過於簡單。但如果你能謙恭虛己，面帶笑容完成任務，並從中證明自己的能力，上司就會信任你，讓你負責更複雜有趣的任務。

2「打破沙鍋問到底」——勇敢發問

「不懂就問」看似常識，卻有學業成績好的實習生都不幸墮進陷阱，不懂也不問。對你而言，實習只維持一個月。三十天後，公司的事情與你無關。很多實習生出於懶惰或被動的性格，有疑問也不去發問，釐清狀況。結果做錯了，你就得花一倍時間去解決問題或重做。浪費時間之餘，也讓你少了機會去留下深刻印象。

第一，工作上遇到不明白的地方時，別將之視為上司給你的測試。他們可能只是對工作內容太熟悉。只需要主動問明，相信他們也會樂意解答。

第二，學生時期，完成作業就能得到好學生的名銜。可是作為實習生，完成分內事只僅僅及格。要衡量工作表現，員工的工作態度也十分重要。主動詢問有什麼可以幫忙，或積極早於限期前完成工作，都反映出你的工作態度，讓你在實習結束後得到一封有力的推薦信。

主動詢問有什麼可以幫忙，或積極早於限期前完成工作，都反映出你的工作態度。﹙Gettyimages﹚

3. 「獨樂樂不如眾樂樂」——建立人脈

有些實習生因為過於專注工作，而予人高傲冷談的印象。這些實習生通常忘了生產力和交際能力都是衡量工作表現的指標。與同事打好關係，絕對能讓你在公司的日子好過一點。別忘了，實習的目的是感受公司的文化，建立人脈。所以，踴躍參與公司的社交活動，主動發掘機會，幫助其他同事，從而建立你在公司的人脈。

與同事打好關係，絕對能讓你在公司的日子好過一點。﹙視覺中國﹚

4. 學校職場要分清

如果你與大學老友在同一家公司實習，小心不要墮進糖衣陷阱。幾個大學同學圍在一起，很容易讓人忘記自己身在職場，而非大學校園。不少人因此把辦公室禮儀拋諸腦後，不斷講八卦，說話用字粗鄙，大講別人是非。這些行為或許在學校很有型，但絕對會影響你在職場的形象。請記得，實習的重點，不在於讓你風風光光地在跨國公司工作，而在於讓你往長大成人的路上踏出第一步。

實習的重點，不在於讓你風風光光地在跨國公司工作，而在於讓你往長大成人的路上踏出第一步。﹙Gettyimages﹚

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