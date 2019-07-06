【辭職抉擇】跳槽轉工要知價！四個行業新入行及中層的「市價」

每個打工仔都會想知自己老闆有冇「待薄」自己，又或者想知自己究竟值幾錢。筆者近排有朋友（下稱L）做完salary review，一路講就一路喊……同大家講吓佢嘅經歷。

想知人工大概會加幾多，佢老闆冇直接答佢。（Gettyimages／視覺中國）

畀少少L嘅背景資料大家先：美國讀mechanical engineering回流，發覺香港冇乜呢類工作，而家喺某大公司做緊operations，發覺自己比平均人工低咗一截。於是佢早幾日就諗住探一探老闆口風，想知人工大概會加幾多，佢老闆冇直接答佢，反而話：

老闆：其其實你先入咗嚟4個月，你覺得你為公司貢獻咗啲咩？再講，你由一開始做嘅嘢如果冇人教你，你會唔會識做先？

L ：由入職到而家，我做到嘅我都會做好畀你，你都知我冇hea過你。

老闆：其實你係幫人問定自己問呀？我都知你幫得手，但我都要企喺公司立場諗，同埋你嘅人工已經比一般嘅fresh grad高，你心目中係想加幾多？

係呢個moment，L就知道佢老闆根本就唔係想知佢個「價」係幾多。

L：我啱啱先出嚟做嘢，加幾多人工對我真係唔太重要，我其實會想學多啲嘢，尤其是同「mechan」有關嘅，而唔係而家乜都要做啲咁。

老闆：呢方面我會幫你爭取吓，後生仔上進有野心係好事，我同你講嘢都唔會轉彎抹角；至於人工嗰邊我盡量幫你同HR傾啦，加就一定會，但至於加幾多我真係話唔到事。

講到人工加幾多，最近嘅一個薪酬調查就話今年大家份糧實際上只會加1.9%，假設一個月搵萬五，即係一個月會多咗大約300蚊，連一張「都會票」都買唔到。而L亦都係其中一個「受害者」。但如果大家有諗住轉工嘅話，成件事就唔同講法啦喎。國際招聘公司Robert Walters就話如果今年「跳槽」，人工可以加成10-20%，最高仲可以去到30%，你都咪話唔「和味」。

講到人工加幾多，最近嘅一個薪酬調查就話今年大家份糧實際上只會加1.9%。（Nik Macmillan/unsplash）

既然係咁，等筆者同大家約略分析吓某幾個工種而家嘅人工啦：

1) Software Engineering

而家乜嘢都要digitalized，就連買嘢基本上都可以連樓都唔使落，呢行梗係「吃香」啦，新仔入職中位數去到成20,000；如果已經做咗幾年嘅話，仲上到去成35,000左右，其實IT狗都幾幸福吖。

呢行梗係「吃香」啦，新仔入職中位數去到成20,000；如果已經做咗幾年嘅話，仲上到去成35,000左右，其實IT狗都幾幸福吖。（Wantedly提供）

2) Digital Marketing

大家有幾耐冇聽過「時興隆與你」？梗係啦，今時今日嘅marketing已經好多都變哂online，所以好多公司都不斷請緊呢班人，無論你落ad又好，做content都好，都一樣大把人爭住請。剛入職嘅中位數已經上到20,000；撈多幾年就已經35,000一個月，做中產真係不是夢。

。剛入職嘅中位數已經上到20,000；撈多幾年就已經35,000一個月，做中產真係不是夢。（Wantedly提供）

3) Operations

雖然而家好多工作都自動化，就連「無人超市」都已經面世，但好多公司都仲需要一班staff喺背後「mon」住個system，確保所有程序都暢通無阻，好似「高鐵」一樣。所以就算你係新仔都好，人工中位數已經有15k，啱做嘅咪做多幾年，因為做做吓就變咗25,000㗎啦～

人工中位數已經有15k，啱做嘅咪做多幾年，因為做做吓就變咗25,000㗎啦～（Wantedly提供）

4) Customer Service

同operations一樣，而家嘅AI又未聰明到可以幫你「湊客」，所以就算有「大媽」喺機場「碌地」講普通話嗌到「拆天」都好，都要有CS去處理嘅，辛苦就梗㗎啦，有邊份工唔辛苦㗎？但頭3年人工最高已經可以去到30,000，做多幾年仲唔fat fat？

辛苦就梗㗎啦，有邊份工唔辛苦㗎？但頭3年人工最高已經可以去到30,000，做多幾年仲唔fat fat？（Wantedly提供）

以上畀大家嘅資料都係等大家參考吓，叫做有個譜。

筆者認為返工嚟講，錢係重要，但有更多嘢比錢更重要，就好似係你學到幾多嘢、識到一班點嘅同事、返工返得開唔開心……所以喺搵工或者轉工嘅時候，希望大家除咗向錢看之餘，仲會搵到一間好公司，一班好同事。

【本文獲「Wantedly Hong Kong」授權轉載。】