【Email技巧】電郵冗長難助有效溝通　即學「五句定律」精簡內容

相信我們都收過「錯誤」或是「奇怪」的Email。方健儀分享自己受過電郵邀請，對方問她能否在“Last October”出席活動。也有網民Ellie分享說，自己不小心將公司報價資料寄給同名客戶。更可怕的是，直到客戶打電話告訴她前，她都沒有發現自己的錯誤。這名網民承認「那是一個愚蠢的錯誤，如果我慢下來重新覆看電郵，就可以避免這個問題」。

有網民抱怨自己活在「email地獄」。他喜歡在電郵中描述各項細節、事情的前因後果等，由於每個電郵都很長，該名網民每天都熬夜寫電郵。可惜沒有人欣賞他的心力，不少人收到他的電郵後，會告訴他自己還沒有機會看完。由此可見，不懂善用電郵，更可能將自己推入地獄，每天為電郵煩惱！

根據Adobe的調查，25至34歲的年輕人平均花6.4小時檢查電郵，當中逾三分之一的人更會在睡覺前仍然檢查工作電郵，處理業務。CNBC報導指出，上班族一日平均收到121封電郵，收件箱中有500封未讀郵件。收發電郵佔工作生活很大部分。如果我們如上述網民一樣，封封電郵都水蛇春咁長，每日就會浪費很多時間心力在電郵上，影響我們的作息之餘，也降低效率，甚至可能讓我們像Ellie一樣，寄錯電郵也不自知。

如果我們如上述網民一樣，封封電郵都水蛇春咁長，每日就會浪費很多時間心力在電郵上，影響我們的作息之餘，也降低效率（GettyImages/VCG）

五句定律

為了解決這個問題，不少企業家支持「五句定律」（five-sentence rule）。顧明思義，這個規則将將電郵長度限制在五句之內。有些人更會在電郵簽名中補充，「為了不浪費你我的時間，我的電郵會在五句之內。」如果你覺得自己的回覆未能在五句之內，效率專家兼作者Chris Bailey說，你可以打電話給對方。職場策略專家兼作者Leigh Stringer更直言，如果你的電郵過長，可能你用錯了溝通工具。

到底如何用五句簡潔表達自己的意思？點擊下圖看清！

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注意

避免模糊字句：「我不確定」、「大概」之類字眼不單意思模糊，也讓對方覺得你沒有自信！很多時候，大家覺得用類似字眼能表現出禮貌，但其實這些字眼非但不能夠表達你的意思，更浪費字數。記得先了解寫這封電郵的原意和目的是什麼，有自信、得體地表達自己的意思即可。

避免開放式問題：「你覺得這季的銷售額為何上升？」、「有什麼我們可以繼續做，來維持這個銷售額？」這兩個問題聽起來，是可以開會討論的話題。要用至少半個小時討論的事情，怎麼可能三言兩語在電郵中盡訴？如果你想詢問對方意見，可以先在電郵裏提出問題，然後問對方何時方便，大家透過電話討論。

【本文獲「vanna.com」授權轉載。】

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