【職場人際】細數三大乞人憎同事　「是非當人情」係第一類？

每日返工八、九個小時，比和家人相處的時間更長。如果不幸遇上乞人憎的上司或同事，真的讓人每日拖着千斤重上班！更可怕的是，你就是那位「乞人憎的同事」而你不自知！看看以下三種行為，check下自己有冇不小心踩地雷啦！畢竟同事日對夜對，不小心得罪對方，只會讓你自己生活艱難。 反省之餘，若你覺得自己受到欺凌，記得不要啞忍！

每日返工八、九個小時，比和家人相處的時間更長。如果不幸遇上乞人憎的上司或同事，真的讓人每日拖着千斤重上班！（GettyImages/VCG）

1、是非當人情

「你告訴我吧！放心，我不會周圍講的。」有同事這樣跟你講嗎？還是你會用這一招和其他人「收料」？

有時候，你不是刻意要當是非精。只是和同事吃飯聊天，又沒事好講，就把早上Mary跟你訴苦說最近工作量太大、老闆要求太高的事情拿出來，大家討論一下。你又沒有特別說Mary無能，或是她最老闆心感不滿，那有什麼所謂呢？大家茶餘飯後聊聊而已，無傷大雅吧？錯了。可能你覺得只是找個topic大家聊聊天，可是在其他同事的眼中，你就是個口疏的人。久而久之，大家開始不信任你， 這樣你上班也變得越來越孤單。

2、小圈子

公司人多，同某某同事特別friend，lunch會一起食飯不足為奇。但小心不要陷入「搞小圈子」的陷阱！拉幫結派，組成你們自己的小圈子，可能讓你覺得很安全，可以抵禦「外敵」。有新同事加入？太好了，因為他不是你的圈子內，可以將麻煩事塞給他做。某某同事得罪你們一員了？可以開開心心lunch時候講他壞話。如果你發現自己有類似傾向，其實你已經在「搞小圈子」。誰都知道，這種結黨的事情不但無利辦公室合作，更可能影響你自己的發展。如果當初被你們排擠的人最後升職，可能還會倒頭把之前的氣一併還給你！

誰都知道，這種結黨的事情不但無利辦公室合作，更可能影響你自己的發展。（GettyImages）

3、同老細「好friend」

辦公室內總有一個和老闆很熟的人。沒有？那可能你就是那個人。不少人希望和高層打好關係，遲下想升職加薪也比較好說話。可是小心了。如果你每日lunch都只是和「阿姐輩」食飯，其實長遠對你不利。其他同事視你為「擦鞋仔」，有事也不跟你講，免得你跟上頭「報串」，結果你被其他同事排擠，自己也不知道是什麼事。就算讓你升到管理層，可是你和手下同事關係不好，難以管理，對你日後的工作百害無利。

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