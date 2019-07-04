【走佬去台灣】旅遊以外港人去台灣「最想做的」十件事：最想移民

「香港—台灣」一向都係好hit嘅航線，好多香港人閒時放假想去旅行，都會揀飛台灣。咁都係嘅，台灣又近又平，過去行下食下hea下，可以鬆一鬆個人時，荷包都唔會話出晒血。所以好多香港人都好鍾意台灣，不過唔講你唔知，講起台灣，香港人最想嘅竟然係移民！唔係吓話？真係鍾意到要走佬去台灣？仲有好多千奇百趣嘅諗法！DailyView網路溫度計就根據網路大數據做個調查，排咗個十大排行榜！有幾多幾盞鬼，一齊嚟睇下啦！

▼▼網絡大數據盤點，港人去台灣十大目標！▼▼

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咁到底香港人去台灣旅行玩啲咩？

﻿雖然講係咁講，香港人去台灣最多都係旅行嘅！咁香港人去台灣想玩咩多？DailyView網路溫度計亦都以網路大數據統計同排咗個排行榜！等我哋又嚟睇吓前5名啦！

▼▼網絡大數據盤點，港人去台灣十種必做的活動！▼▼

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DV小教室： 香港網路大數據觀測咗近萬個網站頻道(而且不斷增加ing)，包括港澳地區的新聞頻道、FB、IG同埋各大討論區、Blog......透過強大嘅網文爬梳觀測，攞到巨大嘅資料樣本數，拎到上億嘅文章及留言訊息，以人工智慧的語意程式做分析。

本研究資料分析時間範圍為2018年02月20日至2019年02月19日，共一年。 網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram、Twitter及各大討論區、部落格等，針對討論『香港人想去台灣做咩、香港人點玩台灣』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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