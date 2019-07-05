【職場人際】返工講粗口利多於弊？　關鍵：留意言辭間的潛規則！

於職場上判辨誰是同伴誰較離群，關鍵可能就在於你們之間的談話是否夾雜一大堆粗口！ 早前facebook專頁「奴工處」分享了一則網民投稿，內容言簡意精，就是一句格言：「話不投機半句多，話很投機髒話多」，且引來很多人的共鳴。其實你與同事之間有沒有說粗口？有沒有誰的粗口說得特別的鏗鏘？粗口是沒禮貌、沒文化的象徵嗎？其實只要在適當的場合和時間使用粗口，卻可以有怡情和紓緩氣氛之用，說不定還有助於職場發展！

網民於facebook專頁奴工處投稿，留下奴工格言，不少網民都表示非常認同，遇到投機的同事，不知不覺總是在言談間夾雜了很多助語詞，令句子和內容變得更加生動有趣，雖然比較粗俗，但卻有一份親切感，令對話氣氛都變得輕鬆有趣。

其實，英國媒體BBC有報導表示，在職場上使用粗口，某些情況確是可有利發展，但得看身份和場合而判斷才是明智，他們指於職場上講粗口，其實有利有弊。

名人都愛講粗口？

一項調查發現，約有90%的英國人都會講粗口，大約是平均每天14次的量，但當中很少有人認為這是無禮行為。但美國網路人力銀行「CareerBuilder」的調查發現，約有81%僱主覺得講粗口是不專業的表現，而多數人都認為講粗口會顯得不夠成熟、缺乏自制力、甚至沒有智慧。

有時發現女同事一熟稔後，講粗口可能比男同事更流利。﹙GettyImages/VCG﹚

然而，很多位高權重的人其實都很喜歡講粗口。為人熟悉的廚師Gordon Ramsay便是其中一人，以及電視劇《幕後危機》(The Thick of It)裡虛構的強勢人物馬爾科姆．塔克（Malcolm Tucker）亦是粗口能者，這更成為了他們形象的一部分。

Yahoo前CEO卡羅爾．巴茨（Carol Bartz）和美國行動電信公司「T-Mobile」現任執行長雷格（John Legere）都喜歡在公開場合講粗口，就連前美國總統奧巴馬（Barack Obama）也曾在2010年墨西哥灣原油洩漏後表示，他要找出「whose ass to kick﹙該負責任的人﹚。所以並非每個愛講粗口的人都會因此而影響了職業發展。

這些名人大家都很熟悉，一見到他們曾公司講粗口，有甚麼感受？﹙按圖了解﹚

要在網上找到Gordon Ramsay說粗口罵人的片段並不難，說粗口和罵人似乎以成為了他的形象，但亦無阻他成為明星大廚。﹙網上圖片﹚

粗口助你融入工作環境

雖然講粗口不可以代替優秀的工作能力為你增取晉升機會，但卻可以為你打開發展人際關係的大問。有研究曾指，一位研究人員假扮成英國某公司的員工，最初他沒有被辦公室的社交圈子接納，但當他開始用粗口笑鬧另一名員工後，卻發生了一些變化，講粗口就如入會儀式一樣，可鞏固與其他人的關係。

該研究的聯合作者，BBC指南安普敦大學商學院教授耶胡達．巴魯克（Yehuda Baruch）說：「我並不認為講粗口是升職的重要標凖，但人際關係的確是升職的重要標凖。所以在某些情況下，粗口是建立人際關係的一種方式。」

美國饒舌歌手50 Cent因為在加勒比海的聖基茨島的表演中講粗口，遭到逮捕和罰款。﹙網上圖片﹚

講粗口的潛規則

講粗口的內容不可以涉及性別歧視和種族主義言論，這是潛規則。另外，不要在兒童、客戶、父母、面試人員面前講粗口。另外，面對面講粗口也比在報紙上寫下同樣的文字風險更高。

講粗口的時機、地點、方式，與粗口本身同樣重要。但要搞清楚哪些內容可以接受，哪些內容觸犯禁忌，卻是非常主觀而模糊的問題，有時候甚至會讓人感覺不可思議。

在極端情況下，講粗口甚至會被某些國家視作違法行為。美國饒舌歌手50 Cent曾因為在加勒比海的聖基茨島的表演中講粗口，遭到逮捕和罰款。阿聯酋還對此制定更嚴重的處罰，就連用聊天軟體講粗口也不行。

了解其他國家對粗口的接受程度並非易事。在很多中東國家，褻瀆神明仍是違法行為。在一些亞洲文化中，如果髒話使用不當則有失顏面，破壞人際關係。即使是在美國，不同的人對髒話的容忍度也迥然不同。簡而言之，如果不了解規則，還是應該謹慎為上。

﹙資料來源：奴工處、BBC﹚

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