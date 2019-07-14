【移民台灣】香港人最睇重乜嘢？台北竟然唔係港人移居首選縣市？

近年來香港人移居台灣有逐漸增加的趨勢，除了因台灣房價相對便宜外，語言相通也是他們喜愛移居台灣的主要理由——那你知道，香港人最喜歡搬來台灣哪個縣市嗎？

根據台灣內政部統計資料，香港人最愛居住的縣市是新北市，目前設籍人數有2400多人，打敗了台北市、約2100多人，第三名則是台中市的1100多人——台灣房屋智庫發言人張旭嵐解釋，香港民眾移居台灣主要是為了工作，所以選擇大台北地區也不讓人意外囉。

根據內政部統計資料，香港人最愛居住的縣市是新北市（圖片來源：內政部）

除了定居台灣外，申請短暫居留的人數也有增加的趨勢，今年前四月就有1094人，跟去年同期相比增加了一成左右。

那香港人買房的條件跟台灣人有什麼差別嗎？台灣房屋也指出，香港人對居住空間需求不大，所以多選擇兩房、30坪以下的小宅為主；而因爲不熟悉台灣交通路況，房屋選址也多偏好鄰近大眾運輸系統方便的商圈範圍。

除了定居台灣外，申請短暫居留的人數也有增加的趨勢（Vernon Raineil Cenzon /Unsplash）

近年港澳在台居留定居統計表（圖片來源：內政部）

不過飲食方面可能就有些不同了，加上香港人喜愛煲湯，因此比起超市，他們更喜歡住家附近有傳統市場，要購買熬煮用的食材也比起超市更好挑選。

延伸閱讀：

月薪三萬只能租「蟻窩」 畢業菜鳥大嘆：天龍國悲慘世界

不怕遇惡鄰又保值…透天厝為何被電梯大樓取代？專家揭失寵4關鍵

買房不是夢！激推台北市CP值爆表3條街 省下的錢讓你再買套房

【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載。】