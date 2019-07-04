【勞工法例】不錄用藍絲、大陸人即是歧視？　即睇相關條例解說！

近日《逃犯條例》修訂引起社會極大迴響，除了兩次過百萬人上街遊行外，亦發生多次警民衝突，七一當晚更有示威者衝擊立法會大樓，以示對政府的不滿。 連場衝突及不同黨派在網上的罵戰，令支持和反對《逃犯條例》修訂的市民勢成水火。早前更有有「黃絲」外資投資公司部門主管在網上討論區表示「永不錄用藍絲和強國人」，引來大批網民讚好。

《逃犯條例》修訂激起愈來愈多深層次社會矛盾，6月12日更出現嚴重警民衝突。（資料圖片）

政府連日來無視市民的訴求，只不斷重覆會「暫緩」《逃犯條例》修訂，令民間出現的不滿聲音愈演愈烈。不少市民希望在自己能力範圍內捍衛本土利益，以抗衡內地在不同方面對香港的影響。

早前有一名自稱於外資投資公司任職部門主管的80後網民在連登討論區發帖，表示「永不錄用藍絲和強國人」，大批網民表示欣賞其做法及勇氣。

事主原文節錄：

我係80後廢中，外資投資公司的部門主管。我承諾永不錄用任何藍絲同強國人。我承諾在我權力範圍下永不跟藍絲同強國做生意。全面支持香港年輕人，我相信星星之火，可以燎原。

如果遇上老闆要求與內地人做生意，樓主表示會盡量不合作，「價錢開貴啲，做嘢慢啲，評價佢哋差啲。」（資料圖片）

樓主在留言補充：「最想同年輕人講，叔叔冇用，年輕時冇衝，中年更冇膽衝，但你哋並不孤單。」

雖然樓主的做法獲得不少網民支持，不過，有網民質疑，僱主如何判斷求職者是藍絲或黃絲？樓主表示可透過Facebook及Instagram檢查，亦會在面試期間直接詢問，以及將有內地背景的應徵者直接淘汰。又有網民擔心事主的做法或會被指涉及歧視，不過及後另有網民回應，認為以思維方式衡量求職者是否適合加入公司，不算會構成歧視。

部份網民回應（按圖了解）：

（01製圖）

會否觸犯歧視條例？

據平機會網頁指，香港目前只就性別、殘疾、家庭崗位及種族四大範疇設有反歧視條例，而政府的僱傭指引亦表示：

招聘過程中，僱主應提供平等的就業機會，憑應徵者的本領、才能和學識而聘用，不應因應徵者的性別、殘疾、家庭崗位、種族、年齡或性傾向而將他們拒諸門外。

根據上述說法，因政見及價值觀出現分歧而不獲聘請其實不一定構成歧視，也畢竟僱主是有權就公司及團隊文化而決定相關求職者是否適合聘用。

但是，據《種族歧視條例》指，若然企業以種族、膚色、世系或民族為由，對求職者作出歧視、騷擾及中傷的行為，則會觸犯法例，因此若事主向求職者指明凡來自國內的人士便不錄用，便有機會構成歧視。除非僱主是條例列明的例外情況作決定，便不受《種族歧視條例》所限。

《種族歧視條例》例外情況：

．真正的職業資格 ．提供技能訓練以便在香港以外的地方運用該等技能 ．僱用擁有特殊技能、知識或經驗的人 ．現行的本地及海外僱用條款 ．墳場、火葬場或靈灰安置所 ．積極措施

簡單而言，僱方是不可以憑種族原因給予僱員或求職者不公平的對待，但如因職位需要而從專業資格、技能、知識、經驗等原因而無法錄用相關種族的求職者，則是法例所允許的。

由《逃犯條例》修定一事產生的社會矛盾，應難在一時三刻便解開，僱傭雙方在招聘及求職過程中，應好好了解相關條例的解說，免得觸犯法例而不自知。

（資料來源：連登討論區、政府一站通）

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