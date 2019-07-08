【筍工】帶同一位百富翁體驗音樂節　薪金近5萬要識搭帳蓬？

筍工有兩種定義，一種是高薪事少，乘機歎世界，另一種是可以盡情做自己喜歡的事兼有錢收。對於音樂迷來說，現在就有一份筍工在等待大家，因為奢侈品購物平台Hush Hush現招聘專人，負責帶同一位百萬富翁參與一場音樂節，在同享勁歌節拍之餘，還可獲約49k港元的收入，不知各位音樂節愛好者會否心動呢？

音樂節有歌聽，又high又玩，確實值得一去，但去過的都知道門票並不便宜。現在能夠免費入錢還能有錢收，想必愛好者們都會很心動。（Anthony DELANOIX / Unsplash）

英國奢侈品購物平台Hush Hush專門為中產及富豪一族提供各種奢侈產品和服務，包括跑車、遊艇、飛機、名錶、古董、藝術品、時裝及運動工具等等。早前它曾以「世上最美好的工作」（World’s Best Job）為題，高薪聘請奢侈品測試員。

日前它又有新搞作，高薪請人帶百萬富翁到音樂節玩。

工作內容

此職位名為音樂節服務員（Festival Concierge）。職責是給有錢人帶來最原汁原味的音樂節體驗，並且需要設立帳篷、購買露營用品和策劃音樂節行程等等。

Hush Hush網頁指之所以出現這個職位招聘，是因為一位百萬富翁從未去過音樂節而不想錯過，但第一次總會讓人興奮又害怕，所以想請人帶著以保證安全和好玩。換言之，入職者要「湊客」的。

未去過音樂節而怕有所錯失，所以花錢請人帶自己去玩，有錢果然任性。（資料圖片/中央社）

入職要求、人工

對於音樂迷和音樂節愛好者來說，這份工無疑是dream job，皆因入職者能夠免費出席音樂節之外，每去一個還能獲得5千英鎊酬金（約4.9萬港元）！大多數音樂節都維期在三至五天之間，能夠在數天以內賺到近5萬人工，相信會令很多人心動吧。

此職位的入職要求十分簡潔。申請人必須年滿18歲或以上，持有效護照及具備良好的音樂節經驗。是次招聘沒有限定申請人的國籍，所以讀者擁有豐富而深厚的音樂節經驗，又覺得自己能勝任服務有錢人，就不妨嘗試應徵吧。有興趣者可按此了解更多。

網頁說明入職者能夠「免費出席歐洲最好的音樂節」，或許僱主和此職位都以歐洲音樂節為主要體驗地點，但讀者獲聘的話也能提議到亞洲來，亞洲各地都有世上最好最大型的音樂節呢。（Hush Hush官方網站）

（資料來源：Hush Hush）

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