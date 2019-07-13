【理財】公屋長大　靠多元收入脫貧　KOL：香港係蝦窮人嘅地方

香港貧富懸殊問題嚴重，缺乏向上流動機會，年輕人難免對前景悲觀。80後設計師，亦Facebook專頁「窮家有道」版主「窮一生」小時候因父母離婚，由中產變成公屋戶，嘗盡貧窮滋味。他與大部分香港人一樣，沒有父幹、沒有從事「搵錢」行業，只靠儲蓄、學習理財及發展多元收入脫貧。

窮生指，愈窮的人愈要儲錢， 首30萬元很重要，可以令「個心定啲」。（羅國輝攝）

中產變窮的童年

以窮為姓的窮一生（他稱自為窮生，即窮先生）現年30歲，小時刻在一個中產家庭長大，家住港島千多呎單位連數百呎天台，惟及至七歲時父母離異，並因母親出現經濟困難而得要入住板間房，兩年後再搬至新界區公屋，「我印象好深刻，九十年代初的公屋環境好差，一入電梯就會聞到好大陣尿餲味。有親戚來探望我們，有些小朋友直接講『你做咩住爛屋？』，自己聽到心裏也不好受。」

因經歷過由中產跌落低下階層的生活，所以窮生對貧窮的感覺特別深刻＿對他而言，貧窮最大的問題是沒有選擇的權利，在包括衣食住行的日常生活中，都因為一個「窮」字而得「硬食」低質素的東西。他說：「香港係蝦窮人嘅地方，所有供應商都知你窮，冇得揀（沒有選擇的能力），所以點解劏房呎價仲貴過私樓，但你都要照住。」

窮生指，年輕人應建立多元的收入來源，並控制開支，健康地累積財富。（羅國輝攝）

從「慳」開始的脫貧計劃

窮生父母一個做生意，一個做銀行工，不少人都疑惑，為何二人離婚後，其母的經濟環境會突然變得差至這種程度。他表示，這是源於母親從小到大都沒有儲蓄習慣，「婆婆在生時，她將所以收入上繳，平日只用婆婆給予的零用錢，婆婆離世後，她便月月清。」眼見母親因沒有妥善理財而承受貧窮的苦果，令他明白理財的必要性和「做人一定不可以窮」的道理。

窮生中學讀書成績不太好，會考後入讀IVE，之後再升讀大學，主修多媒體，畢業後從事出名人工低的設計行業。他指，雖然家貧，但仍努力跟隨個人興趣發展事業，而為着及早脫貧，他在工作初期以較極端的方式儲錢，「第一份工的收入約$11,000，我為了慳錢，中午只買兩個菜肉包吃便捱到回家吃晚飯，用一年時間儲了10萬元。那時因家用畀得少，媽媽都有不滿，但也沒有辦法。」

窮生指，很多人因為沒有應急基金支持生活所需，所以不敢辭職，也沒有餘力抓住更好的工作機會，更別要說創業。（羅國輝攝）

現時，除了設計正職，窮生亦有另外三個收入來源，包括做租用活動空間生意、投資及廣告兼職。他強調，打工仔起碼要有兩個收入來源，「投資時，大家都識要分散風險，咁點解只靠一份工的收入來源，大家又唔覺得唔穩陣呢？」

不少人誤以為窮生是精於投資的「金融佬」，不過，他表示，自己讀設計出身，正職做設計師，與很多香港人一樣，沒有時間經常留意股市，因此不會以短炒方式買賣股票，反而喜歡做足功課，分析環球經濟及公司業務後，大手買入股票「坐貨」，而且每次投資都不會低於30萬元。

「例如，2018年時我用100萬元在低位買入香港電訊，一年後它升了9%，派5.5厘息，一共賺了16萬元，與身邊炒賣了一年的朋友的成績相約。」不過，窮生表示，今年經濟不穩定，他已大幅減持股票。

小時候的貧窮經驗，令窮生明白窮人沒有選擇的苦處，也決心脫貧。（羅國輝攝）

Fxxk you moeny的重要

近年社會氣氛低落，加上樓市高企，買樓無望，不少年輕人對未來失去希望。窮生指，這一代的家庭環境較佳，不少人自小生活無憂，惟剛踏入社會，月入萬餘元，才驚覺自己成為「窮人」，落差極大，難以接受。此外，不少人一畢業便將目標設定為買樓，「由0一下子跳到100，自然覺得好難達到。」

窮生建議，他們可以設定階段性目標，例如是可供自己六個月不用工作也可生活的儲備基金，他稱之為「fxxk you money」，大約是十多萬元。「fxxk you money」的重要之處，在於可讓打工仔不怕因突然失去工作而沒錢開飯，結果因生活需要而眼白白失去一些明明可爭取的機會。他指，打工仔要有足夠的生活費才可從容地思考未來的方向，並有更多空間找尋向上流的機會。

窮生指，拍拖不一定要高消費，他與女朋友窮太拍拖時，不時去新地方影相，發掘平價美食，也有另一種樂趣。（羅國輝攝）

小心社交媒體

此外，窮生認為，年輕人應及早發展個人興趣，避免過份受社交媒體的價值觀影響，「Instagram令不少年輕人有一種錯誤的認知，視這種五光十色的生活為標準，但現實其實好難做到。」他又指，培養興趣更有助發展副業，甚至創業，因很多做兼職的人都是靠個人專長賺錢的，例如設計、IT、文字工作、教琴、揸uber等。

窮生指，脫貧最重要是心態，一定要有目標和自律，他亦建議年輕人每月最好儲起四成至一半月薪，「畢業生頭幾年的起步點相約，如果你一直月月清，不開源節流，十年後，大家的差異可以好大，而且三十歲後只會更不願意承擔風險。」

窮生指，要擺脫貧窮，第一步是要了解自己窮的原因，例如是消費型，家貧型，抑或窮忙型，才能針對性解決問題。（羅國輝攝）

窮生笑謂，可能自己窮了太長時間，所以自小已沒有很大物慾，直至現在，每月的使費約$4,000（不計供樓），「可能很多人會覺得這種心態好『廢青』，但我覺得，如果我不用買很多東西，自然不用賺太多錢。」

窮生現時有七位數字資產，說不上是富豪，但絕對比上不足，比下有餘，他稱自己已達成「半財務自由」，「如果供完層樓就是真正的財務自由。」他指，人愈窮更愈要懂得理財，「理財其實是生活技能，可以善用有限錢做到最多的事。」

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