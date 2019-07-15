【職場習慣】出門上班前五件不應做的事　熱水澡洗錯時間會更想睡

筆者敢說，幾乎每個人都有過這樣的想法——「過好每一天！充實每一天！」可是有過這些想法的人，絕大部分到最後都感到事與願違。原因簡單而明確，他們每天早上都做了不該做的事。有以下習慣的人要注意了。

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一、醒來就看手機

手機有一種魔力，它會徹底消耗你寶貴的時間。現在的人都喜歡在早上一睜開眼睛就查看手機，原本答應自己只看幾分鐘，結果半小時過去，手上還握着手機看得更入神。有這個習慣的人很容易患拖延症，自制能力差等問題。更嚴重的是，五花八門的資訊足以令一個原本清晰的頭腦陷入煩亂和壓力的狀態。試問一個人一天的開始就遭遇到多不勝數的問題，又怎樣可以安然面對接下來一天的挑戰呢？

二、按下貪睡的鬧鐘，繼續睡懶覺

許多人每逢到了假日，都會刻意晚睡晚起，以此補償自己平時受到約束，而必須早睡早起的生活。其實這種心態和打亂日常作息的習慣是有連鎖負面影響的。如果平時生活極其規律，而到了假期便日夜顛倒，會擾亂體內生理時鐘的節律，使內分泌激素異常。長時間下來，精神會不振，情緒亦會低落。而且，你不覺得睡懶覺很浪費時間嗎？很多時候，貪睡只是一種心理障礙，其實你的身體並不需要更多的睡眠時間。鬧鐘一響就堅決醒來，是一個人擁有堅強意志力的表現。

許多人每逢到了假日，都會刻意晚睡晚起，以此補償自己平時受到約束，而必須早睡早起的生活，其實這種心態和打亂日常作息的習慣是有連鎖負面影響的。（Gettyimages／視覺中國）

三、吃垃圾食品

經過一晚的睡眠，身體剛好完成排毒工作，早上的飲食應該以清淡為主——麥片、奶酪、牛奶麵包、蔬果都是不錯的選擇，建議早餐在起床半小時後進食。有些人因為忙碌的關係，早上喜歡吃垃圾食品如快餐，一次半次是可以的，但是長期下來，身體不但易肥胖，更會抑制其他營養的吸收。同時，這也會影響到人體的情緒，變得急躁、不耐煩。當你睡了很長一段時間，第二天醒來依然覺得疲困，頭腦不清晰，這時你要關注自己的飲食習慣了。想過美好的每一天，是需要極大的自我克制和管理能力的。

有些人因為忙碌的關係，早上喜歡吃垃圾食品快餐，一次半次是可以的，但是長期下來，身體不但易肥胖，更會抑制其他營養的吸收。（Gettyimages／視覺中國）

四、產生負面思維

不少人有起床氣，容易一早醒來就向人發脾氣或是自己產生消極負面的想法。一天下來，當然什麼事情都會覺得不順心如意，這固然是一個人思維心態的問題。筆者建議，早上容易鬧情緒的人可以不急着先下床，給自己十分鐘，閉上雙眼靜心冥想一下，調整自己的呼吸、平和煩躁的情緒、想一想值得感恩的事情，這樣子有助於自己面對接下來一天的挑戰。

五、早上洗熱水澡

不少人喜歡在早上洗澡，快速的熱水澡的確有助於昏昏欲睡的頭腦變得清晰。但是需要注意的是，有些人習慣沒吃早餐就洗熱水澡，尤其是長時間浸浴，這樣反而會影響腦部供血的情況，嚴重會影響大腦缺氧，而身體因為過度放鬆也會變得更加想睡。對於吃完早餐馬上洗澡的人，由於身體血液大量聚集在胃部幫助消化，此時馬上洗澡會令血液流向皮膚和肌肉，影響消化，不利健康。故此早上洗澡也要慎重而行，建議在早餐後休息半小時再洗快速的熱水澡。

不少人有起床氣，容易一早醒來就向人發脾氣或是自己產生消極負面的想法。（Gettyimages／視覺中國）

想要過好充實的每一天，完全是可能的，這完全掌握在自己手上，關鍵是要用對方法、調整積極心態、培養自控能力。

內容提供：蝦你先生

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【生活習慣】五件不應該在早上做的事」​】

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