【升職攻略】表現理想卻不獲升遷？　當心6種態度影響晉升機會

工作能力與職場晉升之間有莫大的關聯，可是，現實中，員工獲升職與否背後有不少因素影響，其中一樣是個人性格，始終人是群體動作，「啱channel」自然有分加，而某些性格的人則特別不受上司喜愛。

除了工作能力外，性格特徵亦是上司晉升員工的考慮因素之一。（VCG）

有些打工仔工作能力高，可是每次升職也輪不到他們，除了因緣際會外，他們也要反思一下自己的性格特徵，是否平日的言行舉止容易惹人生厭。以下有六種性格特質的人，他們總是與升職機會擦身而過。

六種有礙獲晉升機會性格特徵（按圖了解）：

1. 【自大狂】 喜歡學習和知識淵博的打工仔吸引不少僱主的目光，不過，如果這些打工仔總是覺得自己最醒目、最聰明，經常糾正同事，又堅持自己永遠是對的，這種自我封閉的心態對他們的升遷非常不利。（GettyImages/VCG）

對打工仔來說，升職其實不單代表公司對你現時的工作能力予以肯定，更代表你在新的職位下會負上更多責任及有更高的工作要求，特別是晉升至管理層崗位時，公司更往往會從同事的性態及處事態度作考慮，而不是只從工作表現作決定。所以，若然發現自己有以上的性格特徵的話，最好就是盡早改善，免得錯失了一些升職機會時自己還弄不清失敗之處在哪。

（資料來源：Ladders）

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