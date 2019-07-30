【衰老細】冒領下屬功勞、不在乎工作量　10大上司最令人討厭行為

衰老細有很多種，哪些行為最叫打工仔接受不了呢？外國HR公司便就此進行調查，總結了10大員工最不能接受的衰老細行為。然而，受訪上司們卻另有看法。此外，調查還發現了一個有趣的現象：有過越多老闆的打工仔，因老闆而辭職的可能性就越高。

美國人力資源公司BambooHR之前就上司與辭職的關係，訪問了1,000位十八歲或以上的美國在職人士，詢問他們有哪些不能接受的上司行為，及這些行為如何影響其辭職決定。訪問中列出了24種衰上司行為，受訪者需要用「1-6」分來評分，「1」分為完全不能接受（會直接辭職），「6」分是完全可以接受。以下就是受訪者選出的十大衰老細行為，本地打工仔會否有所同感呢？

10大衰老細行為（按圖了解）：

1【冒領下屬功勞】明明付出了卻無法獲認證，更可恨的是被只出兩句聲的上司偷去！「18 -29歲組別」中近6成（57%）人指這行為不可接受，到了60歲或以上組別，多達77%人表示不可接受，令「冒領下屬功勞」榮升上司剋人憎行為第一名。（Getty/VCG）

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行為不可接受？ 上司員工觀感大不同

最有趣的是，調查結果還顯示了對於最剋人憎老細行為頭三位，覺得不可接受的受訪上司人數比員工平均都少了約20%。在冒領下屬功勞方面，受訪員工中有75%覺得這是完全不能接受或會令他們立刻辭職的，卻只有52%受訪上司會這樣覺得，少了23%。在不信任下屬方面，72%受訪員工認為這是完全不能接受，而只有53%受訪上司有相同看法，兩者相差19%。在不在乎員工是否工作過量上，68%受訪員工指那是絕對不能接受， 持相同意見的受訪上司有48%，兩者相差20%。

比起與上司不和，上司的不當行為才是他們「衰」的原因，打工仔們也會因此而走。（Getty/VCG）

有過越多老細 越容易因老細問題辭職

因此，員工們往往都會因衰上司而辭職。44%受訪者都表示上司是他們辭職的主因，當有又有26%人指他們的不當行為就是主因。而員工們如有越多位老細，便越容易因為上司問題而辭職。據調查指，有過1-3個上司的員工中，35%人會因上司問題而離職；在有過4-6個上司的員工中，數字上升到48%；在遇過7-9個上司的員工中，多達53%人會這樣做；在有過10個上司或以上的員工中，高達62%受訪者指會因上司而辭職。

雖然此報告不關本地打工仔事，但全世界都會面對衰老細的痛苦。好上司比好公司重要，這是打工仔的普遍共識，以上10個行為之中，哪一個又是你最不能接受的呢？真的遇到這類上司，晚一天走都嫌遲。

（資料來源：Inc 42、Bamboo HR Bad Boss Index）

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